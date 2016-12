Balagué sobre la tablita: “redujo mucho el número de licencias”

Como para cerrar la “libreta ministerial”, la funcionaria hizo un repaso tema por tema de este 2016. Consideraciones sobre salud laboral docente, los cambios a partir de la vulneración del sistema informático por las licencias, contrapunto con el Colegio de Médicos y definiciones de política educativa.

Con un segundo semestre en el que se llevaron adelante 8 de los 10 días de paros docentes de todo el ciclo lectivo y la reciente intervención de la Justicia con detenciones por los reemplazos truchos, el 2016 tuvo un cierre “movido” a nivel de política educativa. No obstante, la titular del Ministerio de Educación, Claudia Balagué, sostiene que “fue un año de mucho trabajo y de empezar a hacer visibles algunos logros de todo lo desarrollado anteriormente”.

Este año escolar se caracterizó también por varios temas que tuvo al Ministerio de Educación como denunciante: los reemplazos falsos y las licencias docentes masivas, con médicos bajo la lupa. Además, Balagué tomó la decisión de implementar una “tablita” con los días de licencia recomendados para cada enfermedad de corta duración, una medida que fue rechazada por los gremios del sector. “Funciona bien y redujo mucho el número de licencias en poco tiempo”, dijo, sin precisar datos porque “aún los estamos consolidando”.

– ¿Cómo autoevalúa su gestión de este año?

– Creo que fue un buen año, de mucho trabajo, de empezar a hacer visibles algunos logros de todo lo desarrollado en años anteriores. Esta posibilidad de tener un segundo período de gestión educativa nos permite ver cuestiones que empezaron hace 3 ó 4 años atrás y que hoy son visibles porque han llegado a las escuelas. Que los programas ministeriales lleguen efectivamente a ser un cambio en el aula, lleva tiempo, trabajo con los docentes, el ida y vuelta con ellos, escuchar las cosas que salen bien, las que salen mal, las que hay que cambiar y reformular. Así que tenemos esta gran alegría de ver que se han concretado algunas cosas que se venían trabajando.

– ¿Usted se refiere al programa Vuelvo a Estudiar que ganó este año un premio latinoamericano?

– El Vuelvo a Estudiar fue un programa multipremiado: por su capacidad para trabajar la interdisciplina en un congreso internacional de universidades en Uruguay, y en Guatemala como uno de los mejores programas de inclusión socioeducativa en toda Latinoamérica. Además de ver 15 mil chicos que habían abandonado la secundaria devuelta en la escuela. Eso nos permitió generar un avance más que fue el programa “secundario completo” que tiende a evitar la repitencia, a hacer un cursado en los 5 ó 6 años establecidos. Haber incorporado Feria de Ciencias como una propuesta que suma a ese objetivo y que es muy motivante para los chicos. Creo que de a poco se van viendo resultados.

– La calidad es uno de los grandes problemas de debate dentro de la educación. Usted había dicho que cuando asumió Lifschitz le pidió mejorar en ese punto ¿Hay parámetros que indican una mejora o queda un largo camino por delante?

– Queda un camino por delante pero creo que en el marco de este proceso ya vemos los primeros resultados. Hemos tenido una interesante evaluación en las pruebas ONE entre el 2010 y 2013, y ahora veremos que pasó con la de 2016. Por otro lado, una evaluación más integral de la calidad tiene en cuenta la participación ciudadana, la voz de los chicos. Tuvimos hace muy poco el primer encuentro de centros de estudiantes para trabajar ley de educación y daba placer escuchar a los chicos con qué respeto, con qué calidad de aportes trabajaban algo tan trascendente como es garantizar el derecho a la educación. Eso también es calidad educativa, además de las pruebas de contenido: poder ver que los chicos se expresan de esa manera, transmiten sus ideas, sus opiniones, fortalecen la participación ciudadana, están activos en hacer nuevas propuestas para educación. Es otro valor agregado que hoy podemos decir en Santa Fe que lo estamos logrando.

Tema 1: reemplazos truchos

– Cerró un año con varios temas “calientes” en lo educativo. Repasando de a uno, el vinculado a los reemplazos falsos que terminó con personas detenidas ¿Qué opinión le merece que docentes estén involucradas en una maniobra de defraudación al Estado?

– Primero, hay que decir que por supuesto es una minoría, porque la inmensa mayoría de los docentes actúa con dignidad y compromiso; aquí son casos muy puntuales. De todas maneras, este ha sido un caso ejemplar, porque hubo una directora de escuela que fue la primera que detectó la irregularidad y trajo la denuncia al Ministerio de Educación. Todo nuestro equipo de Recursos Humanos no se quedó tranquilo e investigó internamente si eso no era más grande de lo que parecía; y de allí surge que hay 27 escuelas involucradas. Al ver la magnitud, hacemos la denuncia penal, se involucra a muchas otras partes del Estado, a los fiscales, que hicieron un trabajo realmente excelente y en muy pocos meses hubo resultados. Así que yo creo que este es un proceso ejemplar para desarrollar en muchos otros aspectos. Nuestro compromiso desde el ministerio es seguir haciendo este tipo de controles y denunciar lo que corresponde. Y trabajar, porque eso también es parte de la mejora educativa: que haya personas honestas que comprometan sus propios valores personales en la educación.

– ¿Han detectado alguna vulnerabilidad del sistema informático ministerial o es seguro y de alguna manera le encontraron la vuelta?

– Se han sustraído claves del sistema. A pesar de que consideramos que el sistema es seguro, ya cambiamos todas las claves de las escuelas, y ahora se solicita a los directivos que estén a cargo de esas claves y que, en paralelo, presenten una declaración jurada porque ellos son los responsables de lo que están cargando como reemplazos. También va a haber un cambio de claves periódicas para asegurar aún más el sistema.

Tema 2: licencias masivas

– Otro tema es el de las licencias masivas y el listado de 50 médicos sospechados. El Colegio de Médicos de Santa Fe acusó estos días al ministerio de haber generado una bomba de humo para tapar el pedido de reapertura de paritarias ¿Qué le responde?

– Evidentemente no era una bomba de humo, hay personas presas por otra causa pero involucrada también al tema de licencias que no corresponden. Y el mismo presidente del Colegio está diciendo que hay matrículas que no puede identificar, o sea que allí hay algo también muy importante si estamos hablando de médicos sin matrícula o de personas que están emitiendo certificados y ni siquiera son médicos; cualquiera de las dos cosas puede ser. La verdad es que nosotros hemos aportado un montón de información importantísima al Colegio de Médicos. Y de la misma manera que lo hicimos con la Justicia y se llegó a su resolución, esperamos que el Colegio de Médicos también lo haga a la brevedad, porque hay una enorme cantidad de información en cuanto a certificados y firmas sospechosas.

– ¿Por qué cree que el Colegio de Médicos reaccionó de esta manera?

– Creo que, como nosotros, ellos sostienen que la mayoría de los médicos son honestos, de bien. Pero aunque sean casos puntuales hay que tratarlos con toda la rigurosidad que corresponde.

Tema 3: la tablita

– Siguiendo con los temas puntales ¿la tablita con los días de licencia se va a mantener o se va a revisar?

– No, eso está funcionando muy bien. No lesiona ningún derecho laboral ni impide ningún tratamiento médico. Al contrario, beneficia aún más el control de salud de los docentes porque cuando lo que está estipulado como recomendación de tantos días de licencia por una determinada patología -que en realidad es un diagnóstico que hace el médico-, no alcanza, se vuelve a revisar al paciente y a emitir otro certificado. O sea que no lesiona ningún derecho a la salud de los docentes y sí mejora el abuso. En muy poco tiempo se ha reducido mucho el número de licencias de corta duración. Recordemos que no son patologías complejas, son licencias de muy corta duración, sintomatológicas.

– ¿En qué medida se ha reducido el índice de ausentismo? ¿Tiene los datos?

– Hubo una reducción muy significativa pero los datos se están consolidando como para también hacer una publicación y darlos a conocer. Realmente son varios puntos de ausentismo menos y queremos tener los datos muy concretos para comunicarlos a la población.

Lo social en la escuela

– ¿Aumentó la demanda social en el sistema educativo, en el caso de los comedores, por ejemplo?

– No hemos tenido un registro de un aumento significativo en el número de chicos que asisten a los comedores escolares. Sí la demanda de apertura de servicios de copa de leche en escuelas que no los tenían, que tampoco ha sido importante numéricamente pero sí es significativo que haya escuelas que hoy la están demandando. Ya teníamos una cobertura muy amplia; tenemos muchos chicos con comedor y copa de leche garantizados así que creo que por eso todavía no se notó una afluencia masiva.

– ¿Están garantizados los presupuestos nacionales para dar continuidad el año que viene a los programas socioeducativos (CAJ, CAI, Orquestas) o los tendrá que asumir la provincia?

– La verdad que tenemos que verlo todavía. Estamos en estos momentos discutiendo con el Gobierno nacional el financiamiento de los programas; y algunos están más garantizados que otros, podríamos ponerlo en esos términos. Hay programas que han dado muy buen resultado y que las provincias han asumido con mucho trabajo y que van a tener posibilidad de continuar. Otros seguramente seguirán con alguna reformulación; al ser un gobierno nuevo tiene todo el derecho a reformar su política educativa en algunos aspectos. Estaremos atentos a qué cosas continúan, qué cosas se modifican y qué asumiremos como provincia.

– ¿Para el 2017 tienen pensado implementar alguna política educativa nueva?

– La verdad es que queremos fortalecer lo que ya se está realizando, tenemos todos los niveles educativos en algún proceso de fortalecimiento. Queremos seguir con la “internacionalización” de la educación, que es una línea de mucha fortaleza con convenios con ministerios y universidades de distintas partes del mundo. Vamos a fortalecer todo lo que es pedagogía emprendedora, comunidades de aprendizaje, secundario completo, todos estos programas que requieren un tiempo más de asentamiento en las escuelas. Vamos a poner la energía ahí y en la nueva ley provincial de educación.