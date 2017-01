Condenaron a 12 años de prisión a un hombre que asesinó a puñaladas

El acusado fue condenado por “homicidio simple” y quedará en prisión efectiva. Además entregó un auto como parte de la reparación económica a la familia de la víctima.

El día Viernes 28 de Diciembre de 2016, y en audiencia llevada a cabo ante la Oficina de Gestión Judicial de Vera, el Tribunal Oral Pluripersonal de la Cuarta Circunscripción Judicial integrado por los jueces Irineo Berzano, Mauricio Martelossi y Gonzalo Basualdo, resolvió condenar a Maximiliano Mario Gassman, soltero, mayor de edad, domiciliado en calle Juan de Garay de la ciudad de Calchaquí, Provincia de Santa Fe.

Además se estableció como accesoria legal, la reparación económica por el ilícito a la parte querellante, consistente en la entrega de un automóvil marca Ford, modelo K.

La pena fue resuelta por el tribunal pluripersonal en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en la Oficina de Gestión Judicial de la ciudad de Vera. El fiscal a cargo de la investigación fue Leandro Benegas; mientras que el abogado defensor fue el Dr. Martín Cáceres del SPPDP.

El Hecho

El día 25 de Noviembre de 2015, siendo aproximadamente las 22,00 horas, en un camino rural ubicado a unos 8 km aproximadamente de la ciudad de Calchaquí, Gassmann con un arma blanca que portaba y le asesto una puñalada a Víctor Hugo Darío Cáceres y golpes en varios lugares del cuerpo ,quien quedó tirado en el lugar.

Fiscal conforme

El Fiscal Leandro Benegas habló en el programa radial “La Grieta (FM 94.5 Central)” y aseguró que “es una condena justa” y se mostró conforme con la decisión de los jueces.

“Es un acruerdo de las partes porque el imputado reconoció el hecho y además la familia de la víctima ya no quería seguir con este tema. La madre me pidió no ser más citada a declarar por esta causa”, dijo Benegas.