Aspirantes a policías no quieren pagar la carpeta médica

El Ministerio de Salud cobra algo más de $800 para la realización de la carpeta médica pero la mayoría se resiste a realizar el pago.

El Hospital Central de Reconquista realiza las carpetas médicas para los aspirantes o ingresantes a las reparticiones públicas.

Las carpetas médicas no tienen costo para los ingresantes, es decir para los que han sido seleccionados como empleados públicos y ya tienen su tarea determinada. Por el contrario, los que están aspirando a ingresar a una repartición y que aún no han sido seleccionados o no han superado las pruebas correspondientes, deben pagar por esta carpeta a un costo superior a los $800.

En estos días se están realizando carpetas médicas para aspirantes a policías y no son pocos los que expresan sus quejas y algunos incluso recorren los medios de comunicación exigiendo la gratuidad del chequeo médico.