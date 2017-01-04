Gregoret realizó un balance de gestión

El Diputado Provincial Héctor Gogui Gregoret dio a conocer en el primer día hábil del año 2017, su actividad legislativa del año que acaba de finalizar.
Al respecto el Diputado manifestó: “Ha sido un año muy provechoso, donde hemos podio trabajar en distintos temas de significativa importancia para la provincia y en especial para el norte santafesino, en cada sesión los problemas de nuestro norte han tenido una voz que se alzaba para que todos se enteren y el gobierno provincial pueda intervenir, renovamos nuestro compromiso en este nuevo año, con renovados proyectos que cambien estilos de vida, mejorando la vida de todos, desde el lugar que hoy nos toca ocupar”.
Proyectos de Ley
1- 19/05/2016 POR EL CUAL SE PROHIBE EN LA PROVINCIA, QUE TODA PROPAGANDA OFICIAL O INSTITUCIONAL, COMO ASIMISMO CUALQUIER MODO DE DIFUSION DE LOS ACTOS DE GOBIERNOS GENERADOS POR EL P.E., MUNICIPALIDADES O COMUNAS, CONTENGA PUBLICIDAD PERSONALIZADA DE QUIEN SE ENCUENTRE EJERCIENDO LOS CARGOS RESPECTIVOS. EN COMISION- Comisión asignada: Asuntos Constitucionales
2- 27/07/2016 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO DE LA LEY 13013, MODIFICADA POR LA LEY 13256 (NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA). COMISION. Comisión Asignada: Asuntos Constitucionales y, Presupuesto y Hacienda.
3- 11/08/2016 POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 2 Y 3 Y SE INCORPORAN LOS ARTICULOS 2 BIS Y 3 BIS DE LA LEY 12722 (PESCA COMERCIAL DEL DORADO “SALMINUS BRASILIENSIS”). APROBADO pero a pedido del autor vuelve para continuar su trabajo en la Comisión de Agricultura y Ganadería.
4- 20/10/2016 POR EL CUAL SE CONVOCA PARA EL MES DE FEBRERO DE 2017, AL ELECTORADO DE TODOS LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA, A PARTICUPAR DE UNA CONSULTA POPULAR NO VINCULANTE SOBRE LA SIGUIENTE CUESTION: ESTAS DE ACUERDO CON LA “LEY DE PARIDAD” SE VOTARA POR “SI” O POR “NO”. EN COMISION. Comisiones Asignadas: Derechos y Garantías, y, Asuntos Constitucionales.
Proyectos de Comunicación
5- 03/03/2016 SE SOLICITA DISPONGA GESTIONAR ANTE EL PEN, LA INCORPORACION EN LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, DE LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE INTERCONEXION VIAL RECONQUISTA (SANTA FE) – GOYA (CORRIENTES). APROBADO
6- 03/03/2016 SE SOLICITA DISPONGA DEJARA SIN EFECTO EL ESTUDIO DE LA CONSTRUCCION DE UNA REPRESA, LA QUE ES LLEVADA ADELANTE POR LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, UTILIZANDO LA MISMA TRAZA Y ESTRUCTURA DE LA UNION FISICA DEL PUENTE RECONQUISTA (SANTA FE) – GOYA (CORRIENTES). APROBADO
7- 20/04/2016 SE SOLICITA A TRAVES DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE DISPONGA INCORPORAR Y HABILITAR DENTRO DE LA PAGINA WEB WWW.SANTAFE.GOV.AR UN LINK QUE CONDUZCA A UN LIBRO DE QUEJAS VIRTUAL PROPIO DE LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA Y SE COLOQUEN EN EL INTERIOR DE LOS VEHICULOS Y ESTACIONES CARTELES ADVIRTIENDO AL PUBLICO SOBRE SU EXISTENCIA. APROBADO
8- 28/04/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DISPONGA REALIZAR LA PROVISION DE MOVILES POLICIALES PARA LOS DESTACAMENTOS POLICIALES DE LAS COMUNAS DE VILLA GUILLERMINA, DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO Y CAÑADA DE OMBU Y LOS AMORES, DEPARTAMENTO VERA. APROBADO
9- 05/05/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO NACIONAL EL CONTROL EFECTIVO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE PORCINA FRESCA Y CONGELADA, AL EFECTO DE QUE LA IMPORTACION DEL AÑO 2016 NO SUPERE A LA DEL AÑO 2015. APROBADO
10- 01/06/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SALUD, DISPONGA DESIGNAR UN PROFESIONAL MEDICO (ANESTESISTA) PARA EL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE LAS TOSCAS, DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO. COMISION. Comisión asignada: Salud y Asistencia social
11- 01/06/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA ASIGNAR UN VEHICULO ESPECIAL PARA EL ADECUADO TRASLADO DE CUERPOS, QUE SE ENCUENTRE LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA FE.APROBADO
12- 16/06/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INCORPORAR LA INSTALACION DE SISTEMAS DE CALEFONES SOLARES EN TODOS LOS PLANOS DE VIVIENDAS QUE SE ENCUENTREN EN PROYECTO DE EJECUCION Y EN ADELANTE. REMARCAR que: En cuanto a dicho proyecto fuimos quienes dimos impulso a la idea, para que luego (fecha 16 de septiembre) el Diputado Giustiniani presentara un proyecto similar y se trabajaran en conjunto en comisión. APROBADO
13- 28/07/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DE LOS ORGANISMOS PERTINENTES, DISPONGA LLEVAR ADELANTE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA TOMA DE AGUA CRUDA, MODIFICANDO EL ACTUAL PROYECTO QUE PLANTEA SU EMPLAZAMIENTO EN PREDIOS DEL CLUB DE CAZA Y PESCA (DTO. AVELLANEDA), PARA DETERMINAR SU UBICACION DEFINITIVA EN EL SECTOR NORESTE DE PUERTO RECONQUISTA, AGREGANDO LO PREVISTO EN LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS EXISTENTES. APROBADO
14- 28/07/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, DISPONGA INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE DROGAS PELIGROSAS EN LA CIUDAD DE LAS TOSCAS, DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO. APROBADO
15- 07/09/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA CREAR UN JUZGADO DE FAMILIA EN EL DISTRITO JUDICIAL 17. EN COMISION. Comisiones Asignadas: Asuntos Constitucionales y Presupuesto
16- 06/10/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA MANIFIESTA SU PROFUNDA PREOCUPACION POR LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ALGODONERA SANTA FE S.A. Y SOLICITA AL P.E. SE ARBITREN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INTERVENIR DE ALGUN MODO ENTRE LAS PARTES DE ESTE CONFLICTO Y ASI BUSCAR UNA PRONTA SOLUCION AL PROBLEMA QUE AFECTA A 120 FAMILIAS DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA. APROBADO
17- 20/10/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA MANIFIESTA SU PROFUNDA PREOCUPACION POR LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA LA PLANTA DE SILOS DE LA UNION AGRICOLA AVELLANEDA DE LA LOCALIDAD DE TOSTADO, DEPARTAMENTO 9 DE JULIO, QUE DESDE HACE MAS DE 20 DIAS SE VE CORTADO SU INGRESO POR PAROS DE DOS GREMIOS (CATAC Y FETRA) QUE SE DISPUTAN LA EXCLUSIVIDAD DEL TRANSPORTE Y SOLICITA AL PE INTERVENIR EN DICHO CONFLICTO. APROBADO
18- 03/11/2016 SE SOLICITA DISPONGA ARBITRAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA QUE EL NUEVO BANCO DE SANTA FE, INSTALE UN CAJERO AUTOMATICO EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO. APROBADO
19- 03/11/2016 SE SOLICITA DISPONGA GESTIONAR LA CREACION DE UNA SUBDELEGACION DE MEDICINA LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE RECONQUISTA, DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO. EN COMISION. Comisión Asignada: Asuntos Laborales
20- 30/11/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA A TRAVES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION, DISPONGA REALIZAR LOS CONTROLES PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA VEDA DE LAS ESPECIES “PSEUDOPLATYSTOMA CORUSCANS” (SURUBI MANCHADO O PINTADO) Y “PSEUDOPLATYSTOMA FASCIUATUM FASCIATUM” (SURUBI ATIGRADO O PIRA PIRA), CONSIDERADA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. APROBADO. A pedido del autor, fue solicitada su preferencia en el recinto para ser tratado con urgencia antes de finalizar el periodo ordinario.
Proyectos de Declaración
21- 18/02/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA DECLARA SU ENERGICO REPUDIO A LAS ACTITUDES Y MEDIDAS INICIADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA. APROBADO
22- 30/06/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA DECLARA SU MAS ENERGICO REPUDIO A LAS AMENAZAS SUFRIDAS POR EL PERIODISTA DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, LUCIANO MASCALI, E INSTA A LAS AUTORIDADES A INVESTIGAR Y ESCLARECER LOS HECHOS E IDENTIFICAR A LOS AUTORES. APROBADO
Proyectos de Resolución
23- 17/11/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA RESUELVE DECLARAR “DEPORTISTAS DESTACADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE”, A LOS ALUMNOS SANTAFESINOS ORIUNDOS DE LA LOCALIDAD DE ALEJANDRA, DEPARTAMENTO SAN JAVIER, YESICA MARIETAN Y CLEMENTINO GIMENEZ, AMBOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS EVITA 2016, QUE TUVIERON LUGAR DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA. APROBADO
Proyectos Firmantes/Acompañante
Además el legislador participo como acompañante en los siguientes proyectos, compartimos y reconocemos a los autores de los proyectos.
1- 03/03/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA MODIFICAR EL DECRETO 2141/99 (IMPLEMENTA UN SISTEMA DE ASISTENCIA A LOS USUARIOS DE COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES QUE NO SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE AFRONTAR EL PAGO DE LA TARIFA QUE CORRESPONDA A DICHOS SERVICIOS). AUTOR: SANTIAGO MASCHERONI
2- 14/04/2016 LEY DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. AUTOR: ALEJANDRO BOSCAROL.
3- 05/05/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA AL SEÑOR DEFENSOR GENERAL DE LA PROVINCIA A CARGO DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, DISPONGA INFORMAR SI SE HA CONTRATADO AL SEÑOR ENRIQUE ANDRES FONT (DNI 16.935.596 ), EN EL AMBITO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE LA DEFENSA PENAL. AUTOR: JULIAN GALDEANO
4- 06/05/2016 POR EL CUAL SE ESTABLECE UN REGIMEN ESPECIAL PARA EL COBRO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO Y RURAL EN MORA, POR PARTE DE LOS ESTADOS MUNICIPALES Y COMUNALES DE LA PROVINCIA. AUTOR: PALO OLIVER.
5- 06/05/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA REALIZAR LA FORMULACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PARANA – MINI – DISTRITO VILLA OCAMPO, DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO. AUTOR: YACUZZI
6- 01/06/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INCORPORAR AL “PLAN BELGRANO”, A LOS DEPARTAMENTOS 9 DE JULIO, VERA Y GENERAL OBLIGADO. AUTOR: GARCIA CLARA
7- 02/06/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA EXPRESA SU PEOCUPACION Y SOLIDARIDAD POR LA SITUACION LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LT 9 AM 1150 Y FM LASER DE LA CIUDAD DE SANTA FE, ANTE EL PELIGRO DE CONTINUIDAD DE LA EMPRESA RADIAL. AUTOR: PALO OLIVER
8- 16/06/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA DISPONGA INFORMAR SI SE HA TOMADO EFECTIVAMENTE LA DECISION DE LLEVAR ADELANTE LAS OBRAS DE REPAVIMENTACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA AUTOPISTA PROVINCIAL AP – 01 “BRIGADIER GENERAL ESTANISLAO LOPEZ”, SEGUN DECLARACIONES PERIODISTICAS FORMULADAS POR EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DE LA PROVINCIA EN EL DIARIO “EL LITORAL” FECHA 14-06-16. *DB* ADJ. EXPTES. NROS. 31345 Y 31350. AUTOR: PALO OLIVER
9- 16/06/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA RESUELVE FACULTAR A LA H. PRESIDENCIA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, SITA EN CALLE 1 DE MAYO 1627 DE LA CIUDAD DE SANTA FE. AUTOR: EDGARDO MARTINO.
10- 27/07/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA DECLARA SU MAS ENERGICO REPUDIO AL AGRAVIO RECIBIDO POR LA COLECTIVIDAD JUDIA, LA UNION CIVICA RADICAL Y LA FAMILIA DEL EX DIPUTADO NACIONAL CESAR JAROSLAVSKY, A TRAVES DE LA INSCRIPCION DE SVASTICAS EN LAS PAREDES DEL FRENTE DE LA TUMBA DONDE DESCANSAN SUS RESTOS. AUTOR: HENN
11- 14/09/2016 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 54 DE LA LEY 2756 (ORGANICA DE MUNICIPALIDADES). AUTOR: TEPP
12- 20/09/2016 POR EL CUAL SE SUSTITUYE EL NOMBRE “TITO LIVIO COPPA” DEL CENTRO OPERATIVO EXPERIMENTAL PROVINCIAL UBICADO EN LA “ESTANCIA LAS GAMAS” LOCALIDAD DE VERA, DEPARTAMENTO HOMONIMO, POR EL DE “GOBERNADOR ALDO EMILIO TESSIO”. AUTOR: HENN
13- 06/10/2016 POR EL CUAL SE IMPLEMENTA LA LEY DE DEMOCRATIZACION DEL SUELO URBANO. AUTOR BOSCAROL
14- 20/10/2016 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL “ADICINAL NO REMUNERATIVO COMPENSATORIO” PARA AGENTES PUBLICOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA, RESPECTO DE CUYAS REMUNERACIONES SE PRACTIQUEN RETENCIONES EN CONCEPTO DE ANTICIPOS DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. AUTOR: GALDEANO.
15- 17/11/2016 POR EL CUAL SE ESTABLECE QUE LAS CAJAS DE PREVISION SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA INGENIERIA DE LA PROVINCIA (LEY 4889), PASARAN A DENOMINARSE “CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES ARQUITECTOS, INGENIEROS, AGRIMENSORES, TECNICOS Y MAESTROS MAYORES DE OBRA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE”, REGLANDO SU FUNCIONAMIENTO. AUTOR: MASCHERONI
16- 17/11/2016 POR EL CUAL SE SOLICITA AL PEN, LA SUSPENSION DE LA APLICACION DEL DECRETO 820/16 HASTA TANTO LA JUSTICIA FEDERAL SE EXPRESE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL MISMO (TIERRAS RURALES – REGIMEN DE PROTECCION). AUTOR: CINALLI
17- 17/11/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA ADHIERE A LA DECLARACION DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO REUNIDOS EN EL IV PLENARIO DE ADPRA EN NOVIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE (RIO NEGRO) EN RELACION AL DECRETO REGLAMENTARIO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 820/16 Y SOLICITA AL MISMO SU SUSPENSION HASTA TANTO LA JUSTICIA FEDERAL SE EXPRESE SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD (TIERRAS RURALES-REGIMEN DE PROTECCION). AUTOR: CINALLI
18- 23/11/2016 POR EL CUAL ESTA CAMARA RESUELVE INSTITUIR A SU RECINTO DE SESIONES, EL NOMBRE “30 DE OCTUBRE DE 1983”, EN CONMEMORACION DE LA RECUPERACION DE LA SOBERANIA POPULAR MEDIANTE ELECCIONES DEMOCRATICAS EN EL PAIS. AUTOR: TEJEDA
19- 01/12/2016 POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS PAUTAS PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS, CON “DIFICULTADES ESPECIFICAS DE APRENDIZAJE” (DEA), FAVORECIENDO LA INTEGRACION Y EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. AUTOR: BOSCAROL