Denuncian “apremios ilegales” y protección a una vivienda donde vivirían delincuentes

Una vecina de Barrio Nuevo habló en “La Grieta (FM 94.5 Central)” y contó su punto de vista respecto a lo ocurrido este último viernes donde hubo varios detenidos y también secuestro de armas.

“Nosotros somos trabajadores en el barrio, la mayoría. Fue un hecho lamentable que yo lo califico como ‘apremios ilegales’ y tengo pruebas para demostrarlo. Hasta el momento son los primeros que me llaman y les agradezco, porque intenté hacerlo público a esto en otros medios pero no me permitieron”, comenzó diciendo.

El viernes y el lunes hubo distintos hechos violentos en el barrio “con los mismos chicos de la misma junta”.

“Este conflicto arranca el viernes por la noche entre los mismos chicos que se juntan en el barrio, se armó una discordia porque dos de ellos son los que hacen la mayoría de los ilícitos, nos han robado a la mayoría de los vecinos. Allí se arma una pelea y sale el padrastro de estos chicos con un revolver 22 y comienza a hacer algunos disparos e impacta en uno de los chicos”, siguió la vecina.

“La madre de estos dos chicos, al parecer, tiene algún tipo de protección porque es la única que salió a hablar a los medios ayer, a dar nombres de los chicos que habían estado en el conflicto. Cuando este padrastro tira con un arma, los chicos solo tenían gomeras y ladrillos para defenderse”, agregó.

También dijo que es en esta casa donde hay “revolver, escopetas y tumberas”.

“Cuando los chicos comienzan a tirar con gomeras y ladrillos contra esta casa, en ofensiva a lo que había hecho este hombre, la mujer llama a gente que ella tiene porque venden droga, todo el barrio lo sabe y se puede averiguar con otros vecinos, allí llegan y comienzan a disparar para todos lados e impactan en una nenita. Ahí se arma una batalla desenfrenada y un patrullero se ubicó frente a esta casa y no hicieron requisa en ese lugar. Los policías no entraron a esa casa a revisar y quitarle las armas a esas personas. Todos los vecinos le decíamos que ellos eran los que tenían las armas”, continuó.

Finalmente agregó que “la policía lo único que hizo fue retirarlo en custodia a un chico de barrio Luján, que vende droga para esta familia, que le traía municiones porque se habían quedado sin municiones”.

La mujer contó que están buscando un abogado para poder realizar la denuncia correspondiente en la Fiscalía donde además pedirán que se revisen a los jóvenes que, según cuenta, estarían golpeados en la celda de detención.

También comentó que hablaron con distintos funcionarios locales y provinciales, mencionando especialmente al Subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli, y dijo que “no respondió a los mensajes y llamadas”.

El Jefe de la Policía

El Comisario Juan González, Jefe de la Unidad Regional IX, pidió a esta vecina y a otros que hayan sido testigos del accionar que se acerquen a la jefatura para realizar la denuncia correspondiente.

“Yo no me guío por las expresiones de la gente en los medios, yo le pido a todas las personas que todas estas cuestiones sean denunciadas como corresponde”, dijo.

“Al momento no tengo ninguna denuncia” sobre los supuestos apremios ilegales.