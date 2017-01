Porta culpó a Garibay por autorizar obras a Córdoba que iban a inundar Santa Fe

“Advertimos que las obras en Córdoba nos iban a complicar”, aseguró el ahora ex secretario de Recursos Hídricos de la provincia.

En la mañana de este miércoles, Roberto Jorge Porta, habló con los medios tras la noticia de su desplazamiento del cargo de secretario de Recursos Hídricos de la provincia comunicado anoche por el Gobierno. Afirmó que ningún funcionario le comunicó formalmente la decisión y defendió su desempeño en el ministerio de Infraestructura. Culpó al ministro José Garibay de autorizar a Córdoba obras que iban a inundar a Santa Fe, pese a las advertencias de su secretaría.

“Por los dichos de algunos funcionarios provinciales, el Gobernador estaría, estuvo o estará firmando el decreto para desvincularme de la secretaría. Creo que es poco ético lo que ha sucedido, tener que enterarme por los medios. Se debería poder haber hecho más formalmente como debe ser. Lamento esta situación”, comentó Porta esta mañana en diálogo con LT10.

“Nunca recibí un llamado telefónico. Ni el Gobernador, ni el ministro Garibay, ni Farías se comunicaron para avisarme antes de que me enterara por los medios”, insistió el ya exfuncionario.

Culpó a Garibay

Sobre las obras que realizó Córdoba, Porta indicó: “Nosotros nos opusimos a que el comité intejurideccional ( integrado por Santa Fe, Córdoba y Nación) apruebe la realización de tres canales que hoy están terminados y que sabíamos que iban a impactar muy fuerte en nuestros campos”.

Recordó que lo primero que plantearon “era que se debía hacer obras de mantenimiento, como limpiar el Arroyo Tortuga y el canal San Antonio, antes de comenzar con obras nuevas. Entonces nosotros nos opusimos a que Córdoba haga las obras de canalización; pero el ministro Garibay firmó un acta que lo aprobaba. Nosotros insistimos en que se debía paralizar esas obras, porque el impacto iba a ser muy grande. La nación recién va a licitar el mantenimiento del Arroyo Tortuga y San Antonio en Marzo de este año. Nosotros lo advertimos, pero en ningún momento se pudo detener todo esto que es la principal causa de las inundaciones en la provincia”, sentenció el exsecretario de Recursos Hídricos de la provincia.

“El 5 de octubre de 20176 le pedimos al ministro que se informara a los municipios, comunas, senadores y diputados sobre canales que estaba realizando Córdoba (no aprobados por el comité intejurideccional). También, pedimos que el Gobierno de Santa Fe denuncie esta situación ante la Nación e intime a Córdoba a que paralice las obras y no arranque ninguna nueva”, insistió Porta y lamentó que, al parecer, esta información no llegó al Gobernador.

Sobre los dichos de Nación

La salida de Porta coincide con el planteo efectuado ayer por el gobierno nacional, que remarcó que la Casa Rosada no financia obras hídricas en Santa Fe por falta de proyectos presentados. Al respecto, Roberto Porta opinó que “el 20 de octubre del 2016 le pedimos a la Nación para financiar obras en los arroyos Ludueña y San Lorenzo, por un monto que supera los 1.500 millones de pesos. Esto iba a beneficiar a la zona de Rosario y sus alrededores”.

Una secretaría sin recursos

“Nosotros asumimos en 2015 la administración de la secretaría, con una secretaría desorganizada y con muy pocos técnicos”, indicó Porta y recordó que ingresó a la secretaría durante la emergencia 2015-2016. “Tuvimos que luchar mucho porque el equipo es muy viejo. Pero a partir de ahí, en marzo nosotros le planteamos al ministro Garibay, y se lo volvimos a reclamar un tiempo después, la necesidad de reforzar la secretaría con más personas técnico, equipamiento y movilidad. La última compra de equipos se hizo en la época de Obeid, por lo cual ustedes saben que están obsoletos y se rompen a cada rato. Nunca tuvimos respuesta y ese expediente está archivado. De cualquier forma seguimos trabajando fuertemente, a pesar de todo eso, y con el apoyo de la gente de planta, a quienes agradezco el acompañamiento durante este tiempo”, sostuvo.