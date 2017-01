Lifschitz acompañó a Avellaneda en el Aniversario y recibió una ovación

El gobernador de la provincia participó del acto de Aniversario de la Ciudad de Avellaneda este domingo y su discurso fue ovacionado por la multitud. Anunció la finalización del hospital, la construcción de la escuela secundaria para Avellaneda y el profesorado de Reconquista.

Discurso de Lifschitz

Me arrimo para poder verlos y la verdad es que la multitud que esta noche se ha dado cita para celebrar un nuevo aniversario de esta querida ciudad de Avellaneda. Yo creo que hay más gente que en los años anteriores. Mirando para todos lados prácticamente no se ven los límites de la multitud y esto sin dudas que habla, no solamente de la convocatoria de Valeria Lynch sino sobre todo del amor y el cariño que este pueblo generoso de Avellaneda tiene por su cuidad, por su historia, por sus antepasados.

Hace 138 años que llegaron esos inmigrantes desde el norte de Italia, desde el Friuli, para empezar a construir esta ciudad que lleva el nombre de uno de los grandes presidentes que tuvo este país: Dr. Nicolás Avellaneda. Un presidente que se preocupó por el desarrollo de la Argentina, por la inmigración, por generar fuentes de trabajo y sobre todo por la educación. Que falta que nos haría en estos tiempos esos presidentes que pensaron una Argentina grande, por eso nació Avellaneda, por el empuje y por el esfuerzo de esos gringos que llegaron hace casi un siglo y medio pero también por sus hijos, por sus descendientes, por los que fueron llegando más tarde, por los que creyeron que el futuro se construye trabajando, se construye con esfuerzo, con solidaridad, se construye con pequeños actos y pequeños gestos como nos decía mi querido amigo el Intendente Dionisio Scarpín. Claro que sí, así se hacen las cosas, desde lo pequeño a lo más grande, desde abajo hacia arriba. Así se construye un edificio: primero los cimientos y después las paredes y el techo. Por eso Avellaneda ha crecido y ha progresado. Es una de las ciudades que más ha crecido en estos últimos 20 años, casi el 20% en los últimos 10 y seguramente va a seguir creciendo porque están las bases para el desarrollo y para el progreso. Porque hay industria, porque hay empresarios que apuestan a la ciudad y a la región, porque hay desarrollo y tecnología, porque hay un desarrollo agropecuario innovador y competitivo, porque saben como resolver los problemas y enfrentar las dificultades.

Necesitamos darle un nuevo impulso al norte santafesino, quizás llevar el ejemplo de Avellaneda hacia otros rincones del norte, de este mismo Departamento General Obligado, a Vera, a 9 de Julio. Llevar el espíritu emprendedor, esa visión de futuro y esa capacidad de trabajar todos juntos para promover el desarrollo.

Nosotros tenemos una gran confianza en el norte santafesino, por eso al inicio de mi gestión, hace un año atrás anunciábamos la puesta en marcha del Plan del Norte, una gran iniciativa del gobierno de la provincia para generar desarrollo, trabajo y obras de infraestructura en todo el norte santafesino. Esa idea que lanzamos un año atrás hoy está en pleno desarrollo, en plena ejecución. Nos tomamos tres o cuatro meses para elaborar la propuesta, para discutirla con todos, la presentamos en Mayo del año pasado en la ciudad de Reconquista. En septiembre elevamos una ley a la legislatura porque no queríamos que sea solo una iniciativa de este gobierno sino que quedara como una política de estado para los próximos años, para las próximas décadas, para que ningún gobernador se olvide del futuro del norte santafesino, de las prioridades que hay que poner en este norte de Santa Fe.

Por eso le hemos reclamado con énfasis al gobierno nacional que incorpore a estos tres departamentos en el Plan Belgrano, que es un plan de desarrollo de todo el norte argentino, porque no cabe duda, ustedes no tienen ninguna duda que estos tres departamentos forman parte geográfica e históricamente del norte argentino. Tanto es así que cuando surge Avellaneda, cuando llegan los primeros inmigrantes, esto no era territorio de Santa Fe, era territorio nacional del Chaco. Recién muchos años después pasó a ser parte de la provincia de Santa Fe. No hemos logrado todavía que el Gobierno Nacional nos de el ok para eso, pero no perdemos la esperanza y vamos a seguir insistiendo porque tenemos que demostrarle también que este norte santafesino existe.

Volviendo al Plan del Norte, quiero decirles con satisfacción que más del 50% de los proyectos que están incluidos en este plan ya están iniciados. Muchos de ellos son proyectos importantísimos de infraestructura como ese gran acueducto de Reconquista y Avellaneda: la obra más grande de la provincia de Santa Fe, más de dos mil millones de pesos de inversión. Las cinco etapas están en marcha y antes de que termine mi gestión estará funcionando y estará llegando el agua pura y potable a esta ciudad de Avellaneda y a más de 30 pueblos y ciudades del norte santafesino. No solamente hablamos de agua potable estamos hablando de rutas, de accesos a los pueblos.

Aprovecho, porque lo vi recién por aquí, para decir que en el mes de febrero vamos a estar abriendo la licitación del acceso a La Sarita así que felicitaciones al Presidente de la Comuna.

Estamos trabajando en bacheo y reparación de muchas de las rutas del norte y del resto de los departamentos.

No solamente rutas, también energía. Con el fondo de electrificación rural estamos llegando a muchísimos pueblos, a muchísimos parajes. Más de 40 millones vamos a invertir este año solamente en los departamentos del norte para llegar a los lugares más alejados con la energía eléctrica.

El desarrollo también es salud y también es educación, por eso vamos a adjudicar en pocos días la última etapa del Hospital de Reconquista, para dejarlo terminado para que el norte santafesino tenga el mejor hospital de la región, modelo en tecnología, en arquitectura y en capacidad profesional. Además de la salud, también el desarrollo pasa por la educación, por eso además de los jardines de infantes de las ampliaciones de escuelas, de las nuevas aulas que se han ejecutado, que están en marcha en distintos pueblos y localidades quiero también darles una buena noticia. Una para Avellaneda y otra para Reconquista. Porque en los meses de febrero a marzo a más tardar está saliendo la licitación de la nueva escuela secundaria para el barrio Cooperación de Avellaneda, en ese predio que ha cedido el Municipio de 5.000 metros cuadrados, se levantará un edificio de más de 1.500 metros cubiertos, un edificio moderno, para los jóvenes, para que puedan acceder al colegio secundario, para que puedan formarse para el futuro. Pero como también necesitamos buenos docentes y buenos profesores, también entre febrero y marzo estamos sacando la licitación del instituto del profesorado de la ciudad de Reconquista, para que tengan definitivamente un edificio digno a la altura de lo que necesitan los buenos docentes, y los jóvenes que se preparan para enseñar.

Tenemos que hacer obras, pero también necesitamos generar trabajo. Qué les voy a contar a ustedes de generar trabajo. Si esta hermosa ciudad de Avellaneda viene generando trabajo, nuevos emprendimientos, nuevas empresas, nuevos proyectos desde hace tantos años. Debemos llevar este espíritu a cada rincón del departamento a cada rincón del norte santafesino, para eso hemos puesto en marcha planes de apoyo a la industria, a los emprendedores, a la economía social, a las cooperativas, al sector comercial, a todos nuestros pequeños y medianos empresarios del interior porque confiamos en ellos para crecer, para progresar y generar trabajo. Ojalá que vengan las inversiones extranjeras, pero mientras tanto nosotros confiamos en nuestros empresarios, ellos son los que mejor conocen el territorio, son los que están aquí, los que no se fueron nunca, así que para ellos va a haber financiamiento, va a haber créditos blandos, va a haber exenciones impositivas para todo aquel que quiera invertir, que quiera generar un nuevo puesto de trabajo en la provincia de Santa Fe, con condiciones especiales para el norte de Santa Fe.

No quiero cansarlos porque lo mejor de esta noche es lo que viene ahora: la música, el canto, nuestras estrellas, aquellos que nos emocionan y nos alegran con su música y sus canciones y eso nos hace bien a todos. Por eso simplemente dejarles un abrazo solidario a ustedes y a todos los santafesinos y desde aquí también un abrazo muy grande a los santafesinos que han debido soportar, durante las últimas semanas, las inclemencias de las lluvias y las inundaciones. Desde aquí también nuestra solidaridad para ellos, con los productores y las familias afectadas. Vamos a salir adelante, vamos a estar al lado de cada uno de los santafesino que nos necesiten. Porque todos juntos vamos a hacer de Santa Fe esa gran provincia que soñaron nuestros antepasados.

Adelante Avellaneda, adelante Santa Fe.