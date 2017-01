A partir de febrero el Hospital Central Reconquista “Olga Stucky de Rizzi” comenzará con el período de prueba del sistema de admisión que funcionará las 24 horas, los 7 días de la semana.

Este proceso se enmarca en un plan integral de mejoras del establecimiento sanitario y la atención que se realiza a la población, por lo que significa un ordenamiento y también una ampliación de la estructura edilicia, de Recursos Humanos y tecnología.

“La idea es organizar de a poco la funcionalidad del Hospital y generar una estadística fehaciente sobre los ingresos”, destacó la subdirectora del HCR, Leira Manzur, remarcando que “va llevar meses a que la gente se acostumbre”.

Sobre cómo funcionará el Sistema, la funcionaria detalló que “el mismo permitirá mejorar la accesibilidad de la población al espacio de emergencia y adecuar la respuesta en función del tipo de consulta. El triage es un método que permite organizar la atención de las personas según los recursos existentes y las necesidades de los individuos”, aclaró.

Además, “nos va a permitir funcionar coordinadamente con el Nodo de Salud, porque la estadística nos va a brindar el datos de qué barrio asiste cada paciente a la Guardia Central y por qué no asistió al Centro de Salud más cercano a su domicilio, dependiendo siempre claro de la urgencia o emergencia con la que asista el mismo”.

Obra Social

Con respecto a las obras sociales, Manzur remarcó que “no se cobrará plus, y aclaró que el Hospital está atendiendo últimamente consultas de paciente con obras sociales. Nosotros no podemos negarnos a atender un paciente porque tiene obra social, y obviamente que tenemos que garantizar la salud de la población que más necesita y no puede acceder a a una salud privada”.

Y agregó que “como cada vez hay más gente que asiste al Hospital que cuenta obra social, y para eso también va estar la Admisión”, y sostuvo que “acá no se va a cobrar ningún Plus, pero se les va a tomar los datos y si se va hacer una práctica o radiografía, por ejemplo, y se puede tramitar eso por la Obra Social sería buenísimo porque es una ayuda al Hospital con los gastos. Pero acá no se va a cobrar efectivo a nadie. Ya que el paciente con obra social también elige atenderse acá, hay que tratar que el Hospital tenga un beneficio también”.

Requisitos

Asimismo, la Subdirectora recordó a la población la importancia de asistir con el Dni al HCR a partir de febrero.

“Primero hay que acostumbra la gente que asista con el Dni, para identificar claramente al paciente sin cometer errores gramaticales al escribir su identidad sobre todo en una historia clínica”, indicó.

Por último, la doctora Manzur señaló que “sobre la marcha vamos a ir viendo si hay detalles que modificar para mejorar la atención del paciente; esto no tiene fines recaudatorios, al contrario es mejorar la atención de la población, y poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes”.