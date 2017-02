El gobierno presentó un proyecto millonario para el Distrito IT

El municipio busca el acompañamiento del gobierno provincial para invertir más de 40 millones de pesos en obras de infraestructura. Hay que realizar pavimento e instalar redes de agua potable y cloacas.

El Secretario de Producción, Hugo Morzán, explicó a Semanario Reconquista el proyecto presentado a la provincia por algo más de 40 millones de pesos.

“Este proyecto de infraestructura del Distrito IT tiene su historia, arranca con un proyecto presentado a Vialidad Provincial mediante el cual la gestión Speranza recibió un subsidio para la ejecución de 1800 metros de asfalto flexible en el Distrito IT 1 (en el primer sector que fue habilitado como área de Industrias y Talleres). Este proyecto se comenzó a ejecutar y tuvo serios inconvenientes técnicos que fueron reclamados por los vecinos, lo que hizo que la gestión anterior no continúe con la obra pero tampoco haya devuelto los fondos al gobierno provincial y eso quedó con una irregularidad respecto a la rendición en Vialidad Provincial”, comenzó diciendo Morzán.

“Nosotros estuvimos trabajando durante todo 2016 para ver cómo destrabar esta situación y poder avanzar sobre el desarrollo de la infraestructura en el Distrito, porque es sumamente necesario para los empresarios para poder hacer uso de las calles en correcto estado, y la mala ejecución empeoró la situación porque quizás un mejorado hubiese sido mejor que ese asfalto hundido por falta de compactación. Finalmente esto derivó, ante unos reclamos planteados, en la visita a Reconquista del Ministro Garibay (de Infraestructura) y ante la solicitud de la necesidad de solucionar el problema. Nos plantea que era necesario hacer un proyecto para poder financiarlo”, siguió.

Ante esta situación el intendente le pidió a Morzán realizar un proyecto de manera urgente y “en una semana conseguimos tener la carpeta para viajar a Santa Fe y poder hacer la presentación del proyecto”.

El proyecto consta de “la repavimentación de la calle 64 (que también tiene muchísimos años de pedido y que es el acceso a la Estación Transformadora Ireneo Faccioli), la repavimentación de todo lo que se hizo en el Distrito IT 1 más la pavimentación del 2. Además se agrega la construcción de la red de agua y cloacas para el Distrito IT 2”.

Respecto de los montos, Morzán contó que en redes de agua y cloacas se ronda el costo de los $4.900.000 y respecto de los pavimentos el monto es cercano a los $35.600.000. Con lo que se hace un monto cercano a los $40 millones.

“Estuvimos con el Intendente Enrique Vallejos y el empresario Báscolo en Santa Fe reunidos con el Secretario Privado de Garibay y quedamos en que la semana próxima vamos a pasar nuevamente por el ministerio para ver cómo avanzar en la propuesta ya que Garibay estará por aquí el 16 de febrero en la apertura de sobres de la pavimentación del acceso a La Sarita”, agregó el secretario.

“La irregularidad se dio porque la empresa ICA ganó la licitación y cobró un adelanto con el cual acopió el pavimento que, cuando hablamos con el propietario, nos mencionó que tiene unos metros cúbicos de pavimento en frío para ser entregado porque no va a ser ejecutada la totalidad de la obra. También hay inspecciones de Vialidad, estuvimos hablando con los funcionarios del área. Lo que le pedimos a Garibay es que cierren el expediente de Vialidad porque no podemos estar solicitando fondos sobre una misma obra”, añadió Morzán.

El ex intendente de Reconquista espera poder avanzar con este proyecto que seguramente se realizará por etapas pero que tiene algunas urgencias como el pavimento de calle 64 y la pavimentación del Distrito IT 1 que ya tienen las redes de agua y cloaca terminadas.