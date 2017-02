Piden la detención de Parrilli, que denunció “espionaje político”

El fiscal Marijuán reclamó el arresto del ex titular de Inteligencia, procesado el lunes por el juez Lijo. El ex funcionario kirchnerista dio una conferencia de prensa junto al bloque de Diputados del Frente para Victoria. Denunció que detrás de todo está el ex espía Jaime Stiusso. “La ex presidenta nunca me pidió apretar a ningún juez”, manifestó



El fiscal federal Guillermo Marijuán reclamó este martes la detención del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, por el presunto encubrimiento del detenido empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi cuando estaba prófugo de la justicia. El ex funcionario kirchnerista dio este martes una conferencia de prensa junto al bloque de Diputados del Frente para la Victoria y denunció “espionaje político”.

El fiscal Marijuán apeló ante la Cámara Federal la decisión del juez federal Ariel Lijo de procesar al ex funcionario “sin prisión preventiva”, informaron fuentes judiciales con acceso al expediente.

Lijo procesó este lunes a Parrilli por considerar que el ex funcionario obtuvo y ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi mientras estaba siendo buscado en el marco de dos causas penales.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de enero de 2016 por la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostuvo que la AFI sabía donde estaba el entonces sindicado como supuesto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez, pero decidió no contribuir a su captura.

El juez Lijo sostuvo que desde el 13 noviembre de 2015 la AFI contó con un informe que daba información precisa sobre Pérez Corradi pero que por decisión de Parrilli no fueron remitidos a las dos fiscalías que intervenían en las causas en las que éste estaba implicado.

“La prueba reunida demostró que la conducta de Parrilli tuvo la finalidad de que no se lograra ubicar a Pérez Corradi y, en consecuencia, entorpeció ambas investigaciones criminales y ayudó al prófugo a continuar eludiendo el accionar de la justicia”, sostuvo Lijo en su fallo de 57 páginas.

Denuncia de espionaje

En una conferencia de prensa acompañado por el bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Oscar Parrilli, aseguró este martes que “la democracia argentina está en grave riesgo” y añadió que existe “un espionaje político” contra él y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Parrilli además anunció que recusó al juez y al fiscal Marijuán. “Quieren condicionar a los dirigentes políticos”, acusó el ex funcionario kirchnerista y se quejó de quienes “violaron la ley al dejar trascender las escuchas”.

“Los medios anuncian las medidas judiciales que van a tomar a los jueces, con los servicios de inteligencia funcionando como nunca. Stiusso está atrás de todo esto”, indicó Parrilli.

Por otra parte aseguró que no tiene “ni poder ni posibilidad de obstaculizar la acción de la justicia”, argumento del fiscal Marijuán para solicitar su detención.