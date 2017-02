“Hubo recortes de la Nación hasta en el envío de preservativos”

Lo dijo Raúl Medina, uno de los Coordinadores del Nodo se Salud 1, durante una entrevista radial en “La Grieta (FM Central 94.5)“. Enumeró que el envío de pastillas anticonceptivas, preservativos e insumos y medicamentos para el HIV, dengue y tuberculosis sufrieron un impactante recorte por parte del gobierno nacional.

A la hora de comenzar a relatar algunos de los puntos críticos del gobierno de Cambiemos en lo que a salud se refiere, el envío de medicamentos para el SIDA fue el elegido. “Acá no he tenido reclamos aún del hospital en ese sentido. Sí sé que en otros puntos de la provincia hemos tenido bastantes problemas, sobre todo en las ciudades más grandes. No solo con medicamentos de HIV sino también de tuberculosis y otros reactivos. Que son, en ambos casos, medicamentos que provee la Nación”, sostuvo el apodado Lali.

“En lo que si hemos tenido problemas en nuestro Nodo es en materia anticonceptiva, que corresponden a programas nacionales que el Ministerio ha decidido cortar. Y a consecuencia de ello la Provincia tuvo que salir a comprar, con el inconveniente que trae en materia de tiempos las compras y licitaciones”, manifestó con preocupación el Bioquímico. Quien a la hora de buscar respuestas, agregó: “Lo que adujeron desde Nación, por lo que uno lee en los medios, es que cortaron la entrega de anticonceptivos por problemas de la gestión kirchnerista. Al principio, por ahí podría haber sido creíble. Pero ya a más de un año de gestión, seguir argumentando eso marca a las claras que eso no es real. Ya que las gestiones por licitación llevan 6 o 7 meses, no más. Entonces con el tiempo que llevan de gestión si hubieran querido mandar los anticonceptivos, lo podrían haber hecho”.

El Coordinador del Nodo de Salud también expresó su malestar en relación a los profilácticos. “Hubo un importante recorte el año pasado en el envío de preservativos. Con lo preocupante que es eso, sobre por las enfermedades de trasmisión sexual. Y en esto las políticas públicas son trascendentales. La gente usa más preservativos, cuanta más promoción y campañas publicitarias se dan. Es así de sencillo, y por eso se le achacó tanto esto al Ministerio de Salud”.

“En lo que tiene que ver con el Dengue, también hemos tenido problemas. El envío de elementos para fumigar y reactivos de laboratorio ha sido casi nulo por parte del gobierno nacional, y estos eran todos insumos que antes venían”, cerró a modo de reclamo Medina.