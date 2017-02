Lifschitz: “A Corral no lo contamos”

“Por lo que viene manifestando, Corral va a jugar políticamente con Cambiemos”, dijo Lifschitz, y aclaró que esto no afectará al FPCyS.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, advirtió que el Frente Progresista Cívico y Social no se verá afectado ‘sustancialmente‘ si el jefe de la UCR, José Corral, fuera candidato por Cambiemos en las elecciones, al apuntar que existe ‘un sector importante del radicalismo que se siente mucho más cómodo‘ en la alianza con el socialismo.

‘Por lo que viene manifestando Corral, siendo o no candidato, va a jugar políticamente con Cambiemos, o sea que, en cualquiera de los casos, no lo contamos‘, sostuvo Lifschitz sobre la determinación que podría tomar el intendente de la capital provincial de cara a los comicios legislativos de octubre.

En una entrevista con DyN, el mandatario socialista expresó sus deseos de que a lo largo de 2017 ‘pueda ponerse en ejecución‘ la obra pública nacional, al plantear que ‘todavía no ha habido‘ ningún emprendimiento importante ‘en marcha‘.

A continuación, los tramos más destacados del diálogo mantenido con esta agencia:

– DyN: ¿Qué se llevó de la reunión de gobernadores de cara a la paritaria docente?

– ML: En realidad fue un poco de catarsis. Estamos coincidiendo en que las finanzas de las provincias están complicadas, algunas un poco más que otras. Hubo coincidencia en relación a plantearle al gobierno nacional que, aunque no haya paritaria nacional, se mantengan todos los compromisos que tiene la Nación en materia de educación con las provincias, fundamentalmente el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La idea es que, al menos, sea actualizado por inflación, y que se mantenga el fondo compensador para las provincias que lo están percibiendo, y todo el resto de partidas que tiene Nación para edificios escolares, educación inicial y capacitación docente. Queremos que todo esto, que antes se conversaba en paritaria nacional, sea garantizado.

– DyN: ¿Y en el caso de la paritaria de Santa Fe?

– ML: Nuestra idea es empezar a conversar sobre lo que ocurrió el año pasado y ver si podemos lograr algún acuerdo sobre qué pasó con los salarios e inflación, porque hay diferencias entre la mirada de los gremios y la nuestra, y a partir de allí tratar de ver si acercamos un panorama.

– DyN: En materia de obra pública, ¿cree que Santa Fe va a ser uno de los distritos más beneficiados, como anunció el gobierno nacional?

– ML: El Presidente (Mauricio Macri) lo dice en el sentido de que si se cumplen todos los compromisos y se concretan las obras que están pensadas, no sé si va a ser la de más inversión, pero por lo menos va a ser una provincia con mucha inversión. Creo que Buenos Aires nos va a sacar bastante ventaja. Lo real es que todavía esas obras no están en marcha. Esperamos que este año puedan ponerse en ejecución y empezar a concretarse. Las que están en marcha son aquellas que ya venían del gobierno anterior y que han tenido continuidad, pero no ha habido todavía ninguna obra importante del actual gobierno que se haya puesto en marcha.

– DyN: ¿Va a mantenerse el desdoblamiento en el vínculo del socialismo con la UCR? El radicalismo integra el Frente Progresista, pero a nivel nacional forma parte de Cambiemos.

– ML: Es una pregunta que no puedo responder. La tiene que responder el radicalismo. Hay un sector importante del radicalismo santafesino que ha manifestado su vocación de permanecer en el Frente Progresista, y que además se siente mucho más cómodo políticamente dentro del Frente Progresista. Y hay otro sector, representado por Corral, que ha manifestado su vocación de integrar en el proceso electoral próximo las listas de Cambiemos.

– DyN: Si Corral fuera candidato por Cambiemos, ¿se modificaría el escenario del Frente Progresista?

– ML: No sustancialmente. Por lo que viene manifestando Corral, siendo o no candidato, va a jugar políticamente con Cambiemos, o sea que, en cualquiera de los casos, no lo contamos, salvo que finalmente cambie de opinión.

– DyN: ¿Usted va a participar activamente en la campaña del socialismo?

– ML: Mi tarea y responsabilidad es fundamentalmente de gestión en esta etapa. Por eso mismo tomamos la decisión de unificar el proceso electoral para que no tuviéramos elecciones durante el primer semestre y poder concentranos en la tarea. Obviamente, voy a acompañar a los candidatos de nuestro espacio, pero mi tarea va a estar más en la gestión que en la política.

– DyN: ¿Ve un escenario de reactivación económica este año, como plantea el gobierno nacional?

– ML: Muy concentrado en algún sector, particularmente en nuestra provincia, sectores agropecuarios, en los distritos que no han sufrido la inundación. Y en algunas actividades asociadas, como las de maquinaria e implementos agrícolas y servicios. Después, si el gobierno nacional pone en marcha la obra pública, seguramente la construcción también. Pero en todo lo que dependa del consumo, el mercado interno y sectores industriales, hoy por hoy no se ve ningún esfuerzo de reactivación.