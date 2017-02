Semanario Reconquista celebra hoy sus 100 ediciones

El semanario más leído en el norte santafesino sigue creciendo y cumple 100 ediciones este domingo.

Un logro emocionante

Cuando salió a la luz el Semanario Reconquista, allá por Febrero de 2015, quienes iniciamos este sueño sabíamos que era un proyecto a largo plazo.

No fueron fáciles los primeros momentos, y seguramente hemos cometido errores pero jamás hemos trabajado con mala intención.

Desde el instante en que apareció la idea, éramos pocos quienes pensábamos que se convertiría un nacimiento sin fecha de caducidad. Y así, gracias a todos ustedes amigos lectores, hemos crecido domingo tras domingo hasta transformarnos en uno de los medios de comunicación más influyentes de la región.

No existe, en la actualidad, un medio gráfico que tenga la cobertura que hoy tiene Semanario Reconquista. Desde Vera a Florencia no hay ninguna localidad que no sea parte. Nuestras noticias también tienen una fuerte influencia en los intereses de la región.

Los trabajadores pueden dar fe de nuestro acompañamiento permanente ante sus reclamos y necesidades. Todas las manifestaciones que se realizan y realizaron buscando una reivindicación de algún tipo ocuparon -y ocuparán- espacios en nuestras páginas.

Hemos denunciado varias irregularidades, injusticias e intentos de avanzar sobre los derechos de los ciudadanos y las arcas públicas. No tenemos discursos tibios, no buscamos hacer amigos y menos enemigos. Sí buscamos justicia y equidad, y esto ha generado que muchos se enojen, aunque la mayoría reconoce el trabajo profesional.

No tenemos una sola denuncia por haber dicho una palabra que no haya sido verdad. Nuestra fortaleza es estar siempre del lado de los que menos posibilidades tienen. Esa es la dirección que nos hemos planteado hace ya dos años y durante estas cien ediciones hemos mantenido como línea conductual, batallando contra las injusticias. Entendemos que ésta es nuestra responsabilidad y la seguiremos cumpliendo con la misma fuerza que hasta ahora.

Muchas gracias a todos quienes nos acompañan desde el primer momento, a los que siguen y a los que nos han abandonado, a los que se sumaron en el camino y a los que seguramente se seguirán sumando.

Las cien ediciones son de ustedes. En este 2017 seguiremos a paso firme, transitando la misma senda y sumando nuevos desafíos.