El Jefe de Bomberos de Avellaneda habló en el programa radial “La Grieta (FM 94.5 Central)” y dio su opinión luego de 9 años como miembro de bomberos. Aún falta el peritaje final y la revisión de las cámaras de seguridad.

Damián Nardelli relató que “alrededor de las 5 de la mañana se recibe un llamado telefónico alertando sobre el incendio de algunos vehículos sobre calle 15. Rápidamente sale una dotación y al llegar al lugar nos damos cuenta de que son varios los vehículos que estaban prendido fuego”.

Para sofocar el fuego trabajó el equipo de bomberos “junto a la Municipalidad de Avellaneda” que aportó un cisterna.

El trabajo costó cerca de una hora y media y “antes de las siete de la mañana estaba todo terminado”.

“El dueño [del taller] me comentó que ellos no estaban trabajando una semana y ningún vehículo tenía batería, eso da indicio a dudas sobre cómo se pudo iniciar. Nosotros estuvimos mirando, revisando un poco, y no se encontró ninguna batería, yo por lo menos no vi ninguna”, dijo aunque aclaró que “hay posibilidades de que se hayan consumido por el fuego y hay que hacer un análisis más profundo para determinar si queda algún rastro de las baterías”.

“Aparentemente el fuego comenzó en un Audi y después agarró un Renault 18 y había un Mercedes atrás, el camión, había un Duna. Así fue prendiéndose el fuego. También había una Kangoo a unos metros que no se prendió fuego pero la temperatura le quemó la pintura”, agregó Nardelli.

El bombero dijo que el dueño del taller estuvo en el lugar “cerca de las tres y media de la mañana” porque “fue a buscar un ventilador y a darle de comer al perro” que tiene allí.

Damián está hace 9 años como miembro de Bomberos de Avellaneda y hace dos que es Jefe. Con esta experiencia, se anima a decir que “para mí fue intencional” pero advierte que eso lo terminará de determinar el peritaje final.

Afortunadamente “no hubo ningún lesionado”.