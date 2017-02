La Concejala Soledad Zalazar habló en exclusiva con “La Grieta (FM 94.5 Central)” y criticó con fuerza al ex Intendente y actual Secretario de Producción, Hugo Morzán.

Zalazar se encargó de responderle de esa manera al pedido que hiciera, en el mismo programa días antes, Ernesto Tejerina quien entendió que el PJ debería ir con una lista unificada y donde debería estar la concejala.

“A Ernesto Tejerina le tengo mucho aprecio, mucho respeto, pero es parte de un grupo político como el de Hugo Morzán que ha llevado a la derrota al peronismo. La mayor cantidad de derrotas políticas del Peronismo las tiene Hugo Morzán, entonces cuando ellos vienen a darte cátedra de cómo trabajar yo trago con gusto amargo”, remarcó.

También dijo que ella no ganó nunca una elección pero “retuvo bancas” en cada oportunidad en la que se presentó.

“Veremos esta vez como nos va, porque además nos mostramos no solamente como una alternativa legislativa sino también para la intendencia. La gente sabe que yo no le mezquino esfuerzo al trabajo, no me escondo, doy la cara, con mis aciertos y errores, con mi carácter fuerte, pero también con una enorme sensibilidad que es la que me lleva a tener muchas más diferencias con la gestión de Enri”, agregó.

En otro pasaje de la entrevista contó que se bajó del gabinete que había preparado Enrique Vallejos antes de asumir cuando se enteró que iba a estar Morzán. “Yo no voy a ser parte de una gestión donde esté Hugo Morzán”, señaló.

Además explicó que se alejó del oficialismo porque “me marcan todo el tiempo que no soy parte” y puso como ejemplo su paso por la intendencia en las primeras vacaciones del Intendente Enrique Vallejos. “Cuando fui intendente me hicieron un boicot, me escondían las cosas, me suspendían las reuniones. Entonces si ellos todo el tiempo me muestran que no soy parte, ¿para qué quieren que vaya a enfrentarlos electoralmente en internas?”, puntualizó Zalazar.

Finalmente reveló que Enrique Vallejos “hizo lo mismo que Morzán cuando no quería que Fernando Blanco quede en la intendencia” y se fue de vacaciones cortas para que ella no pueda estar en el sillón de Patricio Diez.