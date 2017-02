“e sorprende lo agresivo y despectivo que es el comunicado”

El Secretario de Coordinación de la provincia le respondió a los ruralistas.

Luego de leer el comunicado emitido por la Sociedad Rural de Reconquista, donde sostiene que no se realizaron obras importantes en el norte provincial durante estos 9 años de gestión del Frente Progresista y que el Plan del Norte suena a excusa, me surge la necesidad de responderle con el total respeto que me produce dicha institución.

En primera instancia, debo reconocer que me sorprende lo agresivo y despectivo que es el comunicado, ya que no se condice con la relación que la mayoría de los funcionarios provinciales tenemos con los productores de toda la Provincia, particularmente con los del norte santafesino.

Siempre consideramos a la Sociedad Rural de Reconquista como parte de la construcción del Plan del Norte; tal es así que los foros con autoridades locales y el sector productivo del departamento General Obligado, los desarrollamos específicamente en su sede; como también la presentación del Plan Industrial de la Provincia. No elegimos otro lugar, quisimos hacerlo allí y los invitamos a participar con sus ideas, necesidades y demandas, ya que vemos a la Sociedad Rural como una institución más que importante en la región. Debido a ello, me llama la atención este vuelco en su discurso al sostener que el Plan del Norte suena a una excusa, siendo que sus representantes estuvieron presentes en la formulación del Plan, y nunca expresaron ninguna de las críticas que hoy plantean en las innumerables instancias participativas ni tampoco en las reuniones oficiales que mantuvimos.

Comparto la convicción de la Sociedad Rural acerca de la no existencia de obras de la Nación en el norte de Santa Fe. Pero no obstante ello, es el gobierno provincial quien se encuentra llevándolas adelante, en total soledad. Es gracias a los gobiernos del Frente Progresista y a la gestión de nuestro gobernador Miguel Lifschitz que se creó un plan integral de desarrollo del norte santafesino, porque de otra manera, sin el Plan del Norte, no tendríamos perspectivas de obras para toda la región.

Por eso, creo conveniente recordarle a la Sociedad Rural de Reconquista algunas obras que realizamos en su departamento, como la licitación del acceso al Parque Industrial de Avellenada; las firmas de convenios en Las Toscas, Villa Ocampo, El Rabón, Ingeniero Chanourdie, San Antonio de Obligado; los bacheos en las rutas provinciales N° 31, N° 60 S y N° 40; la última etapa licitada del Acueducto Reconquista que está en plena construcción; la millonaria inversión del Fondo de Electrificación Rural que llegó a localidades de los distritos Villa Ocampo, Guadalupe Norte, Las Garzas, Arroyo Ceibal, Lanteri, El Sombrerito, Florencia, Villa Ana; los aportes y convenios de Vialidad Provincial con comunas y municipios que permitió la recuperación de la red vial luego de la emergencia hídrica sufrida; los $18 millones para la cadena algodonera y $20 millones para el sector cañero; y la reciente licitación del tan esperado acceso La Sarita… Si para la Sociedad Rural estas obras no son importantes, les pido a sus miembros que les transmitan este pensamiento a los habitantes de dichos lugares.

Por otra parte, también les aseguro que cuando se habla acerca de Producción, se debe tener la suficiente amplitud y capacidad de integración para enmarcar a todos los productores y no solamente a aquellos con grandes porciones de tierra. El gobierno provincial del Frente Progresista se encuentra trabajando fuertemente y codo a codo con los pequeños productores desde hace muchos años.

En referencia a la afirmación del comunicado según la cual “el Plan del Norte es un obstáculo para la inclusión en el Plan Belgrano”, me permito asegurarles que comenzamos a luchar por la incorporación del norte santafesino al Plan Belgrano apenas éste fue anunciado por el presidente Macri, ya que calificamos nuestra exclusión como un total acto discriminatorio y sin motivo válido. Hubiese sido más que fructífero contar con el apoyo de la Sociedad Rural en este reclamo; sin embargo, lamentablemente nunca lo tuvimos. Y le aclaro también a sus autoridades que obstáculo para el desarrollo del norte, es que Nación no pague la deuda que tiene con la Provincia, por lo cual sería un buen aporte que las instituciones que se encuentran en el territorio provincial nos acompañen en este reclamo, de la misma manera que exigen a otros actores.

Por último, me resulta políticamente sospechoso el empeño de la Sociedad Rural en desacreditar la gestión provincial y en la omisión de comentario alguno sobre la exclusión deliberada por parte del Gobierno Nacional a la Provincia de Santa Fe. Más que gremial, parece ser un comunicado partidario, por lo que esa línea de pensamiento me lleva a recordar que en las elecciones 2015, quienes entonces eran los presidentes de la Sociedad Rural de Reconquista y Vera fueron candidatos a intendentes por el PRO. Entonces, si los miembros de la Sociedad Rural están haciendo campaña política, considero que sería más honesto, tanto para los funcionarios como para los ciudadanos de Santa Fe, que lo digan clara y abiertamente; y no envueltos bajo el velo de críticas sin sustentos tangibles ni valederos.