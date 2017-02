Michetti: “Lo que decíamos sobre el segundo semestre se consiguió”

La vicepresidenta aseguró que el gobierno prometió para el segundo semestre del año pasado conseguir el blanqueo y bajar la inflación, y que esas cosas se consiguieron.

“Realmente el equipo económico está muy convencido de que va a lograr que la inflación siga a la baja y que en el segundo semestre de este año tenga indicadores mensuales más bajos de inflación y eso nos permita cumplir con el 17 por ciento”, manifestó la vicepresidenta Gabriela Michetti.

“Lo que nosotros decíamos sobre el segundo semestre del año pasado era que íbamos a bajar la inflación, que íbamos a conseguir el blanqueo y que íbamos a tratar de parar estas variables que venían cayendo y que venían mostrando una recesión importante. Esas cosas se consiguieron. Hoy tenemos creación de empleo, hoy tenemos compra de materiales para la construcción por la obra pública. De a poco la cosa va tomando otro color, pero no caben dudas de que querríamos que la cosa vaya más rápido”, aseguró Michetti, en una entrevista para el diario El Tribuno.

Sobre las lluvia de inversiones que prometió Macri, la vicepresidenta dijo “La agencia de inversiones está trabajando mucho en atraer esas inversiones. Obviamente, lo que atrae a las inversiones es un país que muestre mucha transparencia e institucionalidad, y en eso tenemos que seguir trabajando duro porque todavía, pese a los avances que hubo, falta mucho en eso”.

“Necesitamos que eso se ponga más dinámico y la verdad es que estamos totalmente convencidos que 2017 será el primer año de crecimiento de la economía argentina tras cinco años sin crecimiento. Estamos yendo hacia ese lugar porque cada mes vamos constatando que las tendencias de la recesión ya se terminaron. Ahora estamos en una tendencia para poder activar la economía”, expresó la ex senadora nacional.

Según Michetti, la administración macrista se había propuesto “volver al crédito internacional” y lo logró “con tasas realmente mucho más favorables para la Argentina de las que se habían conseguido los últimos años”. También comentó que en el primer año de gestión resolvieron “temas que tenían que ver con la macroeconomía” y que dificultaban la importación y exportación, el comercio exterior. “Hemos también resuelto la problemática de la inflación, que de a poco va bajando, y hemos tenido un éxito extraordinario con el blanqueo de capitales”, agregó.

Consultada sobre una eventual candidatura en las elecciones legislativas de este año, Michetti manifestó. “¿Yo? No, no, no. Tengo la tarea de acompañar al Presidente en esta responsabilidad enorme que hemos asumido. Lo estoy haciendo con un compromiso muy grande. El año pasado yo creo que la vicepresidencia ha sido recuperada como institución para la República. Hace mucho tiempo que desde la vicepresidencia no se lograban resultados de gestión para la ciudadanía.