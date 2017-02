Dieron a conocer un audio de Alberto Nisman: “Aunque quieran matarme y sacarme del medio, esto no tiene retroceso”

Se difundió una conversación entre el fiscal fallecido y Daniel Berliner, director de la Agencia Judía de Noticias

Dos años después de la misteriosa muerte del fiscalAlberto Nisman , el caso todavía no se resolvió y la Justicia nunca decidió si fue un homicidio o suicidio. El fallecimiento de Nisman se dio en el momento en el que fiscal iba a presentar una denuncia contra Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Este domingo se difundió un audio en el que se escucha a Nisman hablando con Daniel Berliner, director de la Agencia Judía de Noticias. En la conversación, el fiscal asegura tener las pruebas suficientes para complicar a varios funcionarios argentinos por lo pactado con Irán y asegura que muchos van a terminar en la cárcel. “Aunque quieran matarme y sacarme del medio, esto no tiene retroceso. Algunos involucrados ya lo saben y están pidiendo salvavidas, pero cada uno sabe lo que hizo, lo que dijo, el problema lo tienen ellos”, indicó.

“Ahora tengo las pruebas y con las pruebas, más de uno que no se imagina le va a temblar el orto. Porque no es prueba inventada por mí, no son valoraciones, cuando vean las pruebas proporcionadas por el propio Estado, te agarrás la cabeza, Daniel. Esperá, esperá un poco, seguí con tu laburo y todo, pero acá hay que alejarse (los que están vinculados con todo esto) lo antes posible para que no le pegue alguna esquirla a pobre gente que quizá no tiene mucho que ver al lado de los máximos responsables. Ahora, que los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tengas duda”, agregó.

En el audio revelado en radio Mitre, Nisman asegura estar muy tranquilo ante la situación y explica que tuvo que dejar de dar unas charlas por la gravedad del caso. “Tenía que dar unas charlas y suspendí todo sin medir justamente por todo esto. No quiero hablar de pajaritos de colores cuando hay cosas mucho más graves que pueden saltar de un momento a otro”, sostuvo.

Sobre el final de la conversación, el fiscal se refiere a la responsabilidad del ex canciller Héctor Timerman, uno de los funcionarios denunciaros por el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA y asegura que es uno de los que va a terminar en la cárcel. “¿Cómo lo van a recibir? Van a tener que ir a visitarlo a Devoto en pocos meses. Van a tener que pedir turno en la cárcel”, indicó.