Para Adobato “lo único garantizado es el gasto en este año electoral”

El concejal opositor volvió a cargar fuerte contra el gobierno de Enrique Vallejos y asegura que se sobrevaloró la recaudación posible en el presupuesto para generar gastos más amplios en el año electoral.

La nota de Adobato

LO UNICO GARANTIZADO ES EL GASTO EN ESTE AÑO ELECTORAL!!!

En estos días pasados veíamos como los funcionarios municipales trataban de justificar el no aumento de la recaudación, y como siempre, lo hacían repartiendo culpas para todo el mundo menos para ellos.

Chocolate por la noticia amigos funcionarios de la hacienda municipal!!!. No se preocupen en dar la noticia, esto ya se sabía hace rato. Se lo dijimos el año pasado hasta el hartazgo y de todas las formas posibles. Era tan evidente la contradicción en la que estaban inmersos que los terminó posicionando en un lugar de absoluta irresponsabilidad ante la toma de decisiones. Criticaban con una dureza singular la economía nacional y provincial, manifestando que no despegaba, que la recesión, la pobreza, la caída de la producción, los despidos, etc. etc., y a la vez tan eufóricos a la hora de justificar el aumento de la recaudación que iban a lograr a partir de un brutal aumento de las tasas y los derechos a las actividades que estaban íntima y directamente ligadas al desarrollo económico y crecimiento del país. ¿Qué creían, que somos una isla y que todo lo que sucedía en nuestro entorno a nosotros no nos iba a tocar?.

Se lo dijimos el año pasado cuando observábamos claramente que no iban a poder cumplir con la pauta de recaudación en la ampliación presupuestaria, los números así lo indicaban. Pues bien, ¿qué pasó al final del año?, lo único que garantizaron fue la pauta del gasto. La pauta de recaudación, bien gracias!!! Según los números del propio Secretario de Hacienda, el 2016 va a terminar con un déficit de $ 29.000.000.

Lo mismo pasó con el presupuesto presentado para este año, claramente le demostramos que había una sobreestimación del mismo en al menos $ 85.000.000.- que no iban a poder recaudarlo y que no pudieron justificarlos. Hoy salen desesperados a decir que no pueden aumentar la recaudación, producto de la situación imperante en el país. En otras palabras, QUE NO VAN A PODER CUMPLIR CON LA PAUTA EN MATERIA DE RECAUDACIÓN FIJADA EN EL PRESUPUESTO, por lo que, nos guste o no, lo único que tienen garantizado es el gasto en este año electoral.

Señores del Ejecutivo, dejen de ocuparse de tratar de construir un relato que cada vez menos gente cree y dedíquense seria y responsablemente a gobernar, que es lo único que espera la gente de sus funcionarios.

Bien se sabe que las más de 600 personas que han incorporado con su llegada al municipio, termina de pulverizar el escuálido resto que le queda mes a mes a este municipio después de honrar sus compromisos. Uds. sabrán que deben hacer.

Todos quienes han acompañado este presupuesto, Ejecutivo, Concejales oficialistas y no oficialistas, deberán abocarse a ver como revierten esta situación, porque bien sabido es que esto se paga con más deuda y menos servicios para nuestra ciudad y su gente.

AHORA, A NO HACERSE LOS DISTRAIDOS!!!