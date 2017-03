Giustiniani fue expulsado del bloque del Frente Progresista santafesino

El diputado fue separado del interbloque oficialista por no votar los proyectos del Ejecutivo. Lo consideró un “hecho de violencia política”.

El diputado provincial Rubén Giustiniani calificó de “violencia política” y “desmesura” el haber sido echado del interbloque del Frente Progresista y, a raíz de esa decisión, también se consideró “expulsado” del Partido Socialista.

“El poder no fundamenta, baja la palanca y comunica. Lo considero como un hecho de violencia política, una desmesura”, dijo Giustiniani a La Capital sobre las razones que llevaron a las autoridades del socialismo a separarlo del interbloque que integraba juntos a las otras fuerzas que se referencian en el Frente Progresista.

El diputado dijo que “no vio venir” la expulsión de la bancada oficialista, y calificó el hecho como “curioso”, además de reiterar lo que en su opinión fue un hecho de “violencia”.

Giustiniani contó que todo se desencadenó el miércoles a la noche, cuando sus colegas Eduardo Di Pollina (presidente del interbloque) y Rubén Galassi los convoca a una reunión a él y a Silvia Augsburger. Allí les comunicaron la decisión de expulsarlo del mismo espacio parlamentario donde también conviven radicales y el restos de las fuerzas que componen el Frente. La explicación fue que no acompañaban las medidas que emanaban desde el Ejecutivo provincial.

Giustiniani y Augsburger formaban parte en los hechos del interbloque oficialista, pero mantenían una posición crítica y habían conformado su propio bloque: Igualdad y Participación.

“Estamos en nuestras bancas por los 135 mil votos, por eso los honramos. Yo, que fui presidente del Partido Socialista por 20 años, votamos en contra de un blanqueo y endeudamiento en dólares, cediendo soberanía a las leyes y tribunales de Nueva York, que fue una posición que siempre el PS estuvo en contra pero ahora lo han cambiado. Por eso mismo nos expulsaron”, argumentó Giustiniani.

El ex senador nacional precisó que él y Augsburger tampoco acompañaron “los tarifazos de agua y de luz y la separación del defensor público Gabriel Ganón” y consideró que “evidentemente eso molesta”.

Giustiniani también evaluó como otras de las razones de su expulsión el hecho de haber impulsado el marco regulatorio de los servicios públicos (“el socialismo lo trabó en Diputados”, dijo) y por recorrer Santa Fe “diciendo que es una vergüenza que aún no tengamos una ley de educación provincial”.

El legislador socialista dijo que los santafesinos no lo votaron para “ser un levantamanos” del poder. Pero la situación encuentra, desde la otra vereda, una posición de incongruencia, ya que un interbloque oficialista debe apoyar y sostener los proyectos del gobernador Miguel Lifschitz o acompañar las políticas oficiales.

Así lo entendió Galassi: “En la reunión de coordinación de bloque acordamos cómo vamos a respaldar las decisiones de nuestro gobierno, los proyectos de nuestros bloques y las posturas que consideramos que debemos defender. Giustiniani nunca vino. Venía Silvia. No decían nada pero después iban al recinto y nos votaban en contra. Algo que incluso legisladores de otros partidos nos lo han reprochado. Lo que les dijimos es que si es para eso que no vinieran. No se lo expulsó del Frente Progresista ni del Partido Socialista. De hecho, no estaban en el bloque del PS y nadie les dijo nada. El presidió el partido y sabe cómo se toma una decisión orgánica. Así que no puede decir que se lo expulsó ni nada que se le parezca. Eso es todo”.

Sin embargo, Giustiniani insistió: “Parece que en el socialismo no se puede disentir”, tras lo cual Galassi lo cruzó: “Me cuesta creer que diga eso quien presidio más de una década el PS del país, fue dos veces senador, dos diputado, fue acompañando en fórmula a candidatos de otros partidos y nadie le dijo nada. ¿Si eso no es permitir el disenso? Porque todo eso fue antes de que integrara este interbloque al que no venía siquiera pero que no le impedimos que lo integrara. Sólo que ahora le dijimos que para votarnos todo en contra que directamente no asista a la comisión de coordinación”.