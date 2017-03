El periodista Lucas Bertero demandará a Diego Maradona

Luego de que lo difamara en el programa El diario de Mariana, el panelista tomará cartas en el asunto

En el programa de ayer de El diario de Mariana se vivió un momento incómodo. Luego de que el periodista Lucas Bertero asegurara que la relación entre Diego Maradona y Rocío Oliva se había terminado, el 10 mismo llamó al programa para aclarar las versiones y tuvo unas palabras desafortunadas hacia el panelista.

“Yo me quiero reunir con vos mano a mano y que me digas la fuente. Si van a dar una noticia así lo mínimo que pueden hacer es corroborar lo que es cierto y lo que no, si tiran fruta sin saber entonces no es un programa que te merezca a vos Mariana” dijo Maradona, quien también insultó a Bertero en más de una oportunidad.

Como respuesta, el periodista aseguró en el programa de hoy que el 10 no lo llamó nunca para conciliar como había prometido y adelantó que le iniciará acciones legales por calumnias e injurias, dado que puso en duda su profesionalismo.