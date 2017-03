“Lo de los opositores es un discurso desestabilizador”

El Secretario de Gobierno, Guillermo Romero, denunció que los opositores “intentan hacer que el vecino no pague los impuestos”.

El funcionario municipal dijo que “las facturas son totalmente válidas” y se mostró “muy peocupado” por lo que considera un “discurso desestabilizador” porque convoca “a los vecinos a no pagar los impuestos”.

Aclaró que las boletas son “producto de una autogestión” del contribuyente luego de ingresar al portal web del municipio.

“Es un logo institucional, no hace referencia a ningún partido político ni gobernante de turno. La gestión anterior también lo tenía con el ‘gente que hace'”, agregó Guillermo Romero.

“Yo no logro entender de donde sacan que no son válidas. Y si seguís el comunicado dice que no se sabe dónde va el dinero si a la municipalidad o al partido político. Es totalmente irresponsable y genera un daño a la institucionalidad”, finalizó.