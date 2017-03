¡Estalló la interna familiar! Los hermanos de Susana Giménez, furiosos por los dichos de la diva

“Mi papá era violento con mi madre, escuché cosas espantosas y los he tenido que separar”, dijo la semana pasada Susana dejando mucha tela para cortar. Como respuesta, Patricio y Carolina Giménez contaron su verdad



Susana Giménez no suele hablar de las situaciones conflictivas que le tocó vivir a lo largo de su vida. Sin embargo, la semana pasada decidió abrirse en torno a la campaña #TerminemosConElMachismo que lanzó desde su revista. Allí dijo: “Mi papá era violento con mi madre, porque era muy celosa, él era mujeriego entonces he escuchado cosas espantosas y he tenido que separar y eso es horrible”.

Por eso, a partir de esa experiencia, trató de alejarse de situaciones similares: “Yo no permití que mi hija viviera nunca una cosa de violencia así. Una vez cuando me di cuenta que yo estaba gritando y peleando con mi marido, no pegando, y la vi llorar, estaba parada en la cuna, me fui, esa misma noche me fui de casa a lo de mi madre, me la llevé a ella con una valija y estoy contenta de haberlo hecho”.

Pero los dichos sobre su padre no fueron bien recibidos por sus hermanos. Patricio y Carolina son hijos del mismo padre pero de distina madre, en este caso, de la psicóloga Cristina Frank (Susana es hija de Luisa Sanders).

“Mi papá fue la mejor persona que he conocido. Nos hizo inmensamente felices a mí, a mis dos hermanos menores, a mi mamá y hasta a mi abuela materna. Jamás vivimos una situación de violencia en casa, todo lo contrario. Fue para nosotros lo mejor que nos pasó en la vida”, comenzó diciendo Patricio Giménez en un mensaje enviada a El diario de Mariana.

Me duele que habiendo muerto hace 30 años se hable así de él

Y agregó: “Sé que fue muy infeliz al lado de la mamá de Susana y que por esas cosas de antes él esperó a que Susana cumpliese 18 años para separarse. Es mi papá, lo amo y me duele que habiendo muerto hace 30 años se hable así de él”.

Por su parte, Carolina Giménez tuvo una posición más conciliadora, expresada a la revista Pronto: “Vi el video y quizás se puede interpretar que era violento psíquicamente, que no era el caso. Entiendo que era una pareja que se divorció y que tenía un montón de discusiones, donde probablemente hubiera gritos y peleas, y no está bueno vivir eso como ella dijo”.

Era una persona con carácter pero una persona muy linda

“Lo que plantea me parece absolutamente cierto y está bueno que alguien como ella, a la que la gente la sigue y la escucha, dé ese mensaje”, recalcó; sin embargo comentó: “Creo que fue una vivencia que tuvo en su casa y que tenía que ver más con el final de un matrimonio que no funcionaba. Yo sé lo que pasó entre mi mamá y mi papá y no existió nada de eso. Era una persona con carácter pero una persona muy linda”.

Claro, no todos tienen la misma mirada acerca de la personalidad y las acciones de Augusto Giménez Aubert. Por esto mismo, los tres hermanos hablaron desde su experiencia, sin embargo fue Susana la que fue más directa. ¿Estalló la interna familiar? Parece que sí.