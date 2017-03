Rogers: “Tampoco quiero presionar para que todo se termine y salga un helicóptero volando”

El titular local de SIPRUS, Gerardo Rogers, visitó el pasado miércoles Cuarto Intermedio y opinó, entre otros temas, de lo acontecido en la marcha organizada por la Confederación General del Trabajo.

“Lo ocurrido el martes en la movilización de la CGT es algo que me chocó. Porque como vos sabrás, nosotros somos un gremio nuevo y la idea nuestra fue la de crear un gremio que sea distinto a los gremios ya existentes. No queremos un gremio en el que perdure la misma persona en la conducción a través del tiempo sino que se vaya renovando democráticamente. Y al ver lo del otro día, volvemos a ver eso de lo que la gente ya está cansada de ver. Es una lucha por poder, y por estar por encima de todos. Yo no coincido con la agresión, porque estoy más del lado del dialogo”.

Además, Gerardo profundizó su punto de vista sobre el acto y se mostró más cercano al gobierno actual que al anterior. “Para mí fue una movilización politizada, porque detrás de todo esto hay una lucha por el poder. Yo no coincido en lo que dicen algunos de que este gobierno hizo un ajuste perverso, para mí sí hubo un reacomodamiento de las cosas que se venían haciendo mal. En mi casa si el ingreso no me alcanza yo me achico, me ajusto, hasta ver como hago para salir. Yo lucho, pero con una perspectiva distinta”.

“Porque que yo sepa, pobreza hubo con gobiernos populistas y con gobiernos neoliberales. Porque hace 12 años atrás vos veías también la pobreza, con chicos descalzos, sin agua, sin cloacas. ¿Y cuantos años de gobierno populista hubo que podría haber cambiado eso? Y puede ser que ahora con este gobierno haya menos fuentes de trabajo, pero yo quiero otros métodos para solucionar eso. Tampoco quiero presionar para que todo se termine, y salga un helicóptero volando”, mostrándose más cercano a la decisión tomada por el Triunvirato que a la postura de los manifestantes que cantaron el “pone la fecha…”.