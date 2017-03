Aumentan las denuncias por acoso sexual y laboral

Una trabajadora municipal denunció que fue víctima del acoso laboral y sexual y que cuando quiso denunciar el hecho le dijeron que “eso se tapa todo”.

Una mujer que decidió no identificarse, por temor a perder el trabajo, habló en el programa radial “Vía Libre” y sumó una nueva denuncia sobre “acoso sexual y laboral” en la Municipalidad de Reconquista.

Una empleada de la Secretaría de Salud denunció que fue víctima de “acoso laboral y manoseos de un compañero”. La mujer contó que realizó la denuncia en la policía y cuando fue a averiguar en la Fiscalía le dijeron que “eso se tapa todo”.

La mujer también contó que en su momento le relató sobre la situación al Secretario de Salud de ese momento, Javier Aguirre, pero no logró obtener ninguna respuesta. “Desde ese momento estoy pidiendo el traslado de ese lugar. Yo sigo trabajando en el mismo puesto y me tengo que seguir encontrando con esa persona y no logro una respuesta”, agregó.

“Es un empleado de la provincia que ahora está en gabinete”, remarcó la mujer.

Finalmente resaltó que no tiene miedo y que hace público el caso aprovechando las declaraciones de Dino Fleita que denunció en el programa televisivo “Cuarto Intermedio” la situación que se vive en distintas áreas del municipio.