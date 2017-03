El concejo tratará la denuncia pública de Dino Fleita

Concejales opositores confirmaron que este lunes comenzarán a trabajar en el Concejo Municipal la denuncia que realizó el sindicalista.

Uno de los hombres fuertes del sindicato y quien podría ser el candidato a presidir dicha institución participó del programa televisivo “Cuarto Intermedio” y denunció públicamente que hay “acoso sexual y laboral” en el municipio y apuntó concretamente lo que ocurre en Servicios Públicos.

“Nosotros tenemos denuncias de maltrato laboral dentro de la Secretaría de Servicios Públicos”, dijo Fleita y contó uno de los más graves que sufren las mujeres del barrido manual “concretamente lo que nos contaron fue que en momentos en los que estaban con la menstruación, no las dejaban ir al baño a higienizarse hasta que no finalizara su jornada laboral, y tenían que atarse un buzo en la cintura para que no se le vea la ropa manchada”.

Dijo puntualmente que estas mujeres temen realizar la denuncia “por miedo a perder el trabajo”.

Fleita fue aún más allá con su denuncia y remarcó que también saben de casos de “acoso sexual de parte de sus superiores”.

“Nosotros hemos hecho notas al Ejecutivo, y hemos presentado quejas; pero no hemos tenido ninguna respuesta”, señaló demostrando que las autoridades municipales están al tanto de la situación pero no actuaron.

“Yo mismo sufrí la agresión por parte de un encargado. Le pedí a Lorenzini y le pedí al Intendente que tomen alguna medida, y no hicieron nada”, finalizó.