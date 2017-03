El programa “Protegé tu casa” se implementará en localidades del departamento General Obligado

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmará esta semana cuatro convenios para la aplicación de la iniciativa que apunta a resguardar legalmente las viviendas familiares.

El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, firmará esta semana tres convenios con los intendentes de Avellaneda, Las Toscas y Villa Ocampo para que el programa provincial “Protegé tu casa”, destinado a resguardar las viviendas familiares frente a adversidades económicas, se implemente en esas ciudades.

El primer acuerdo se firmará este martes a las 19 horas, en el hall del auditorio municipal de Avellaneda (avenida San Martín y Calle 18) junto al intendente Dionisio Scarpín. Luego, el miércoles a las 10 horas, en la sede municipal de Las Toscas (calle 12 Nº 901), se sellará el convenio junto al intendente Leandro Chamorro. Posteriormente, a las 12 horas, en la Municipalidad de Villa Ocampo (Ángel Tibaldo 1578), se rubricará el documento junto al intendente Enrique Paduán.

Escauriza explicó que “las casas están sujetas a riesgos que muchas veces no se conocen” y aclaró que “la ley otorga, a través de un trámite sencillo, una protección jurídica y garantiza la posibilidad a los santafesinos de cubrirse ante posibles riesgos, resguardando la vivienda familiar”.

El subsecretario destacó: “El principal objetivo es que, a través de este programa, el trámite que se hace con abogados o escribanos con costos generalmente elevados, pueda ser realizado por el vecino de manera descentralizada y gratuita. Por tal motivo, ya hemos firmado varios convenios con localidades como Villa Gobernador Gálvez, Firmat, Casilda y Carcarañá, entre otras, donde hemos acercado el programa provincial”.

Con respecto a los beneficios, indicó que “desde el momento que se afecta un hogar como bien de familia, no va a poder ser rematado por cualquier deuda posterior a su constitución. Ahora bien, no es retroactivo, es decir que esta protección legal no tiene efectos sobre deudas anteriores”.

Cabe destacar que esta iniciativa es llevada adelante por la dirección provincial del Registro General, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y apunta a acercar el Registro al usuario, llevándolo a las distintas localidades, informando directamente a la población y simplificando el trámite para garantizar un acceso masivo a la institución protectora.

PROTEGER LA VIVIENDA

La afectación es una protección jurídica destinada a resguardar el asiento de la familia frente a las adversidades económicas. Mediante un acto administrativo gratuito, que se realiza en el Registro General de la Propiedad y sus sedes en los nodos de la provincia, se puede acceder a este derecho.

Esto permite que el hogar no pueda ser ejecutado por deudas posteriores a la afectación. Si tiene un embargo o hipoteca, igualmente se puede proteger la vivienda para futuras deudas, pero las contraídas con anterioridad sí pueden atacar al inmueble.

Pueden ser beneficiarios la/s persona/s propietaria/s afectante/s en su propio beneficio: cónyuge, conviviente, ascendientes (padres, abuelos), descendientes (hijos, nietos) y, a falta de los anteriores mencionados, pueden designar a sus parientes colaterales de hasta tercer grado con la obligación de que convivan en el inmueble protegido (hermanos, sobrinos, tíos).