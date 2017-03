Falleció el ex presidente de Fortín Olmos, Abel Gómez

A las 16,45 hs de este lunes 13 de marzo, falleció en un sanatorio de la ciudad de Reconquista, Héctor Abel Gómez, el gringo, tenía 67 años.

Abel Gómez, falleció luego de padecer Síndrome diabético hiperosmolar hiperglucémico, tras esta enfermedad, el ex mandatario comunal debió retirarse de la política y se recluyo en un hogar en la ciudad de Villa Ocampo.

Durante un período de 10 años gobernó la comuna de Fortín Olmos, fue desde el 2001 hasta el 2011, a la hora de despedirse de la comunidad Olmense lo hizo a través de una carta que decía…

A mis queridos compoblanos, mis amigos:

“En estos diez años no tengo más que palabras de agradecimiento por la confianza que me han brindado al elegirme como presidente de la comuna.

Seguiré trabajando para todas las comunidades del distrito de Fortín Olmos con el mismo entusiasmo con el que lo he hecho hasta ahora.

En todo este tiempo he dejado una parte importante de mi vida y no tengo más que satisfacciones por todo el trabajo que hemos realizado, por ello a toda la comunidad”…GRACIAS!!!

Los restos del gringo Gómez, serán velados e inhumados en la ciudad de Reconquista, su ciudad natal.