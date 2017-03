Abusó de su suegra y fue imputado

Un hombre de 32 años abusó de su suegra de 60. La mujer lo denunció y el hombre fue imputado pero quedará en libertad.

Omar Eduardo Ojeda, de 32 años, fue imputado por el abuso sexual a su suegra de 60 años. La mujer decidió denunciarlo y logró que el hombre sea imputado y que le den libertad con restricciones, entre ellas la de ir a vivir a otra provincia.

El imputado es un chaqueño que se dedica a la venta de muebles de algarrobo y que entabló relación con una joven mujer de Villa Ocampo. La semana pasada se realizó la denuncia de su suegra por “abuso sexual gravemente ultrajante” y tras unos días el hombre quedó detenido y este martes recuperó la libertad pero no podrá volver a Villa Ocampo hasta que se realice el juicio.

La jueza Claudia Bressán decidió imponer algunas restricciones a la libertad del imputado y entre ellas es la de volver a vivir a Machagay, Chaco, donde deberá presentarse en la policía todos los viernes.

No podrá acercarse ni tener contacto a su ex suegra y a su ex pareja.

El Fiscal Norberto Ríos (foto) quedó a cargo de la investigación.