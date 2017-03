Otro año sin justicia para Vanesa

Esta semana se cumplirán cuatro años del travesticidio que conmovió al norte santafesino. Familiares, amigos y varias organizaciones exige el inicio del juicio.

Rodrigo Corti

Semanario Reconquista

El próximo miércoles se cumplirá el cuarto año de uno de los crímenes más aberrantes en la historia de la ciudad de Reconquista, el travesticidio de Vanesa Zabala. Lo más increíble aún, de todo ello, es que los imputados se encuentran en libertad por falencias propias del sistema judicial santafesino y de quienes lo integran. A raíz de ello; familiares, amigos, militantes y todos aquellos que sienten un profundo dolor por lo ocurrido; marcharan de nuevo el 29 de marzo para pedir Justicia por Vanesa.

Con motivo de este crimen, aún impune, en la pasada edición del programa Cuarto Intermedio se armó una mesa con distintos actores involucrados en la materia para debatir sobre el presente y el futuro de la causa. A continuación, y sólo a modo de resumen, compartiremos algo de lo que dijeron los presentes.

Sandra Zabala (Hermana de Vanesa)

“Llega esta fecha y es como que la herida se abre y vuelve a sangrar. Recuerdo nuevamente todo lo que ocurrió esa noche y es un dolor muy grande, porque a pesar de que pasaron 4 años, los asesinos siguen sueltos. A mi hija le agarró un ataque de nervios un día cuando se enteró que el que tenía hablándole en frente era uno de los asesinos de su tía, después de que lo dejaran libre. Hasta el día de hoy, siento un dolor profundo. A pesar de que no la tengo más a Vanesa conmigo, yo lo único que quiero es que se haga justicia”.

Carina Santa Cruz Páez (Red Diversa Positiva)

“A Vanesa la mataron por odio a su condición sexual. De la forma en la que fue el crimen, de la manera en la que lo realizaron no deja dudas de que fue por odio. Todas esas personas, inclusive los menores en ese lugar, contra ella sola. Si hubiesen querido robarle la hubieran podido robar, le hubiesen pegado y la dejaban ahí. Nosotros ya conocíamos a los asesinos de Vanesa, todos en la zona roja conocían como se movían y que era lo que hacían, la policía también sabía. Eran los dueños de la calle, y los mismos vecinos de la garita de Lanceros pueden también corroborar lo que te estoy diciendo. A todas se nos hizo un nudo en la garganta cuando la vimos justamente a Virginia reclamar por justicia en la primera marcha, sin saber aún que luego sería imputada por el crimen de Vanesa”.

Martín Caballero (Colectivo “Justicia por Vanesa Zabala”)

“En lo que tiene que ver con políticas públicas, acá tenemos todas las herramientas pero lo que falta es que el Estado las implemente. Acá en la provincia tenemos una Subsecretaría de Diversidad Sexual, tenemos ciertas leyes referidas a las cuestiones de género, pero lo que pasa es que no se hace nada con ello o no se hace lo suficiente. Porque la situación de las personas trans es muy compleja. Fueron expulsadas del sistema educativo, sufrieron todo tipo de violencia, no tienen acceso al mercado laboral formal porque casi nadie contrata a una travesti; y de esa manera son forzadas a prostituirse. Por ello no tienen recibo de sueldo ni garantías y se les complica poder alquilar un lugar para vivir”.

Nicolás Vera (Ministerio de Justicia – Querella)

“Nosotros solicitamos que se fije la fecha del juicio y obtuvimos una respuesta con sabor a nada. Ya que nos plantearon que no se podían expedir debido a la ausencia de uno de los tres conjueces. A raíz de ello, y del planteo que nos hizo la familia de percibir cierta falta de compromiso y seriedad de quienes deben impartir justicia, es que decidimos pedir el apartamiento de estos conjueces. Y ante eso fue que nos encontramos con la sorpresa del rechazo a la legitimidad de la querella. Llamativamente con fecha anterior a nuestro pedido pero con fecha anterior al día en que nos notificaron. Igual quiero comentarte que esta semana hicimos una presentación, desde el Ministerio de Justicia, ante el Procurador de la Corte Suprema de Justicia para que en virtud de todas estas cuestiones que sean dado en la causa se evalúe el accionar de los conjueces y analice si amerita o no algún tipo de intervención y/o sanción”.

Para sumarse a la marcha

Día: miércoles 29 de marzo

Hora: 19

Punto de partida: Ruta A009 y Calle 57, Reconquista (mismo lugar donde apareció sin vida Vanesa)

Trayecto: Bv. Irigoyen – Habegger – Obligado – Plaza Central (Punto de concentración)