Diputados de Santa Fe y Córdoba se reunieron por SanCor

Legisladores de ambas provincias trabajan de forma conjunta para encontrar una solución al problema atravesado por la cooperativa láctea. Son varias las plantas afectadas y peligran más de mil puestos de trabajo.



En la mañana del jueves se llevó a cabo la reunión pedida por Luis Rubeo entre diputados de Santa Fe y Córdoba a fin de encontrar una solución conjunta a la problemática que atraviesa SanCor.

Radio Uno 101.3 dialogó con el Diputado Provincial por el departamento Castellanos Omar Martínez. El mismo contó que en el encuentro se trataron dos temas fundamentales: “defender la Cooperativa y también a las fuentes de trabajo”. Según contó el Legislador, “la idea con los legisladores de Córdoba es poder aportar entre todos una solución Global” y no tratando los casos de cada planta comprometida en particular.

Para Martínez la solución se encontrará entre “el Gobierno Nacional como lo está haciendo con las medidas claras, SanCor, Atilra y creo que tiene que unirse el Gobierno de Córdoba y el Gobierno de Santa Fe”.

En cambio para Germán Pratto, diputado cordobés, si bien “la iniciativa del Presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe (convocar a diversas comisiones vinculadas al sector) ha sido muy buena; el principal responsable que tiene que ponerle un marco a estas soluciones de fondo es el Gobierno Nacional”.

El legislador de la vecina provincia considera clave para la solución del conflicto “sincerar la cadena de formación de precios. No puede ser que en este momento la mayor parte de la rentabilidad se la lleve la cadena de comercialización en sí”. No obstante, no consideró que los incidentes en la industria láctea sean producto solo de las políticas nacionales actuales sino también de gobiernos anteriores. La diferencia radica en que ahora se sumaron demasiados factores que hacen que el sector no pueda seguir “soportando”.