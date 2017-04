La provincia ofrece a ANSES acreditar escolaridad y vacunación

El objetivo es utilizar los registros de los Ministerios de Educación y de Salud para que quienes no cumplieron con la acreditación de la asistencia escolar, vacunación y controles de salud, no pierdan el beneficio.

El ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, ofreció a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) cruzar los registros provinciales con los listados de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que no hayan cumplimentado requisitos formales, para evitar que más de 31 mil niños sufran la pérdida de sus beneficios.

En los últimos días, a través de notas periodísticas, autoridades de Anses dieron cuenta de que unos 31 mil beneficiarios santafesinos de la AUH no habían cumplimentado los requisitos que impone la Ley nacional 24.714, es decir, no han acreditado la asistencia escolar, vacunación obligatoria y controles de salud.

La norma, que reglamenta el régimen de asignaciones familiares, otorga, entre otros beneficios, un aporte mensual para todos los niños hasta los 18 años de edad. De ese aporte, los beneficiarios perciben todos los meses un 80%, mientras que el restante 20% lo cobran quienes acrediten, anualmente, el cumplimiento de la escolaridad, planes de vacunación y controles médicos obligatorios. Pero ahora, la situación se agrava ya que autoridades de Anses afirman que la pérdida será total.

Al respecto, Alvarez manifestó que “en primer lugar debemos diferenciar cuántos de esos niños han asistido a la escuela y cumplido con los controles médicos y cuántos no. Al primer grupo, que cumplió, no se lo puede excluir, máxime con los niveles de indigencia y pobreza que tiene nuestro país, solo por el incumplimiento de una formalidad. Para el segundo debemos extremar un trabajo conjunto y un abordaje especial, no solo para que cobren, sino especialmente para no profundizar la marginalidad. Por ello, desde el gabinete social provincial manifestamos la voluntad y posibilidad del gobierno provincial de colaborar en la falta de acreditación de esos requisitos por parte de los padres, para que de esta manera los niños no pierdan sus beneficios”.

El ministro afirmó que se realizaron “consultas tanto con a ministra de Educación, Claudia Balagué, como al ministro de Salud, Miguel González, y coincidimos en que estamos en condiciones de hacerlo”.

A tal efecto, desde la cartera social provincial se remitió una nota al Administrador de Anses, Emilio Basavilbaso, proponiendo intercambiar el listado de todos aquellos que, según dicho organismo nacional, aún no cumplieron con los requisitos. Esa información se podrá cruzar con las bases de datos provinciales y certificar a través de los ministerios de Educación y de Salud, quiénes están en regla y solo dejaron de cumplir con el trámite administrativo de acreditación.

El titular de la cartera de Desarrollo destacó que “no caben dudas de la importancia de la inclusión a través de la mayor escolarización, los controles de vacunación y de salud; pero la falta de cumplimiento de un trámite administrativo no puede menoscabar derechos y menos aún de niños en estado de vulnerabilidad. El nivel de informatización con el que hoy contamos, nos permite allanar todas estas cuestiones. Y estos sistemas deben estar a favor de una mayor inclusión, determinando quiénes aún están fuera del sistema para poder salir a buscarlos”.

Alvarez consideró que “desde el gobierno provincial estamos comprometidos para que ningún santafesino quede fuera de los sistemas de educación, salud, seguridad social, alimentaria y todo lo que contribuya a garantizar derechos, igualar oportunidades para afrontar la integración a través del trabajo y lograr una mejor calidad de vida”.

“Lo estamos haciendo en conjunto con los municipios -conyinuó-, ahora especialmente por decisión del gobernador Miguel Lifschitz a través del Plan Abre Familia, una instancia especial de abordaje casa por casa de los vecinos de barrios priorizados, relevando y garantizando que la oferta social del Estado efectivamente llegue, para lograr una mayor inclusión. También lo hacemos, entre otras acciones, con las campañas de documentación del Registro Civil, con las que apuntamos a que todos los santafesinos tengan su Documento de Identidad”.

Por último, manifestó que “la realidad social exige una optimización con mayor y mejor coordinación” y exhortó a “eliminar tramites burocráticos usando la propia información del Estado, que además es, en definitiva, quien brinda a los padres la documentación a entregar a Anses”.