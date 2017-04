Federico Luppi habría sufrido un ACV y estaría grave

El actor está internado en la Fundación Favaloro. Un golpe en la cabeza, la semana pasada, habría causado el infarto cerebral.



El programa de América, Infama, dio la noticia. Federico Luppi estaría internado en grave estado luego de sufrir una Accidente cerebrovascular. Según contaron desde el entorno del actor, la semana pasada se golpeó la cabeza contra una mesa de luz y tuvo que ser internado por un coágulo cerebral. Días después le dieron el alta pero el domingo pasado sintió mareos y tuvieron que internarlo nuevamente en el Hospital Fundación Favaloro.

Su estado sería delicado y los médicos evalúan someterlo a una intervención quirúrgica. “No tiene 20 años y lo tienen que operar… Lo tienen bastante sedado para evitar complicaciones pero me han dicho que es lo habitual en estos casos”, dijo a este medio Susana Hornos, su mujer. “Se le hizo un hematoma chico, pero que tienen que drenar”, explicó.

Hace poco, el actor, de 81 años, en pareja con la actriz española, de 43 años, con quien protagoniza la obra La noche del ángel, viajó a Uruguay a declarar en la causa por la cuota alimentaria de su hijo Leandro.

En una entrevista con Pronto habló de su trabajo en el teatro y de su vuelta a la televisión con un personaje en la TV Pública, en el programa En Terapia, pero además se refirió a Leonardo, el hijo que tuvo hace 13 años con la uruguaya Brenda Aniccelli.

“Lo reconocí ni bien nació. Lleva mi apellido y tenemos un convenio por el cual le paso una mensualidad. Las peleas con la madre, son por el monto de esa mensualidad. Cada vez que puede, la madre del chico sale a pegarme. Pero yo estoy haciendo las cosas bien, no tengo nada que esconder. Tuvimos sexo un fin de semana en Uruguay. Cuando volví a Buenos Aires, me llamó para visitarme y eso fue todo”, aseguró el actor.

“La deuda que tiene hoy con su hijo es de U$S 20.000, que fue generada por la diferencia entre lo que él pasaba y lo que dictaminó la Justicia”, explicó Brenda Accinelli, la madre del joven, a la vez que señaló que Luppi está embargado en SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), entidad de la que fue vicepresidente, y ahora se está manejando la posibilidad de que sea embargado también en AAA (Asociación Argentina de Actores).

Luppi, simpatizante kirchnerista, también manifestó hace poco ue está transitando un momento complicado en lo económico: “Es una realidad que nos toca a todos. No sé por qué la gente piensa que uno está exento de ese tipo de particularidades”.

El actor, en los últimos años, estuvo envuelto en varios escándalos. Uno de los más notorios fue la revelación de que le pegaba a Haydée Padilla, su ex mujer, con quien estuvo diez años. Después de las agresiones que el actor realizó a varios periodistas cuando le preguntaron por su hijo Leonardo, a quien no conoce, su ex mujer rompió hoy el silencio en “Intrusos”, y confesó los maltratos que Luppi le hacía a ella y a sus hijos.

“Me duele ver la decadencia de alguien que tuvo ideales, con quien compartí un gran respeto por el teatro y la profesión. Todos me aconsejaban que no dijera nada, me decían: ‘Decile que sí a todo y después hacé lo que quieras”, relató Padilla.

“Yo sabía que si hablaba me iba a quedar sola, por eso no contaba que me pegaba. El problema comenzó cuando él tuvo un cambio brutal de vida, con su profesión y el éxito. Yo era testigo de lo que él decía y le planteaba cómo cambiaba de ideas, y una eso le molestaba”, confesó la actriz.