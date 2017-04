Llegan fondos nacionales y empieza a destrabarse el conflicto docente

Las partidas arribarán en dos tramos y se suman al Fondo de Incentivo. El tema se debatirá el lunes en otra cumbre paritaria provincial en Santa Fe.

El gobierno nacional dispuso un aumento de partidas a las provincias, equiparable al Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Ese plus presupuestario desde la Casa Rosada al interior permitiría destrabar el conflicto con los maestros en Santa Fe en la reunión paritaria que se realizará el lunes. Hasta ahora la gobernación había ofrecido una suba del 25 por ciento en los rubros que abona directamente y faltaban precisiones sobre el ajuste de los $1.200 que aporta Nación a través del Fonid. El gobernador Miguel Lifschitz anunció que le harán a los gremios “la misma oferta con otras garantías, que le den seguridad a los docentes que habrá aumento de 25 por ciento en todos los ítems”.

Las novedades se conocieron el mismo día en que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe formalizó una nueva convocatoria al diálogo con los docentes, para el lunes a las 15.

El cambio de escenario por el incremento de las transferencias nacionales lo reveló el ministro de Gobierno, Pablo Farías.

El funcionario anunció que el gobierno nacional dispuso un incremento de los montos “equiparables al Fonid en dos tramos, entre marzo y agosto”.

Al respecto, el titular de la cartera política agregó: “Vamos a ver cómo impacta esto en el sueldo docente y vamos a trabajar sobre eso. Por la información que tenemos y de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, son montos que se incrementan a nivel nacional, equiparables al Fonid”.

Fuentes de la gobernación confiaron a este diario que los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de Educación analizarán esos cambios el fin de semana.

En paralelo, el gobernador se mostró ayer más que optimista sobre un posible acuerdo con los gremios la semana próxima. “No tengo dudas de que vamos a llegar a un acuerdo con los docentes el día lunes”, dijo Lifschitz por La Ocho.

Según el mandatario, la provincia “ofreció un 25 por ciento de aumento. Quizás se haya generado alguna duda, diversidad de interpretaciones de una partecita que aporta el gobierno nacional”.

En ese sentido, el jefe de la Casa Gris recordó que “el sueldo de los docentes está conformado en su mayor medida por una base que aporta el gobierno provincial y un plus nacional que es el Fondo de Incentivo Docente. Hay cierta duda de los maestros respecto a qué nivel de actualización tendrá el Fonid, si será del 18 por ciento como se dijo inicialmente o en un porcentaje mayor”.

En ese marco, Lifschitz anunció: “Nuestra idea es que el 25 por ciento de aumento se garantice sobre la totalidad de los ítems, así que vamos a clarificar esa situación y entiendo se resolverá favorablemente”.

Luego, el gobernador aclaró que en realidad “siempre estuvimos cerca de llegar a un acuerdo con los docentes en Santa Fe. Lo que ocurrió es que la cuestión nacional atravesó a todas las provincias, la idea del gobierno de no convocar a la paritaria federal para no nacionalizar el conflicto docente termino nacionalizandolo de la peor manera”.

Lifschitz dijo tener esperanzas de que la decisión judicial de intimar al Ministerio de Educación nacional a que convoque a la paritaria docente federal “tal vez descomprima” el conflicto.

El mandatario remarcó que “la propuesta de Santa Fe es por lejos la mejor del país, por varios puntos, no solamente la propuesta salarial, sino también porque estamos haciendo una inédita inversión en infraestructura y en desarrollo de la carrera docente”.

“Tenemos un proyecto educativo —continuó—que está dando resultado, las pruebas nacionales nos muestran arriba del resto de las provincias y de la media nacional, así que no tengo dudas de que el lunes habrá acuerdo con los docentes”. El gobernador ratificó que la provincia descontará los días no trabajados desde comienzos de abril, a excepción del paro nacional convocado el jueves por la CGT, jornada en la que no hubo transporte público. “Es una resolución ya tomada”. cerró.