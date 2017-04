“No nos equivocamos cuando pusimos al profesorado en agenda”

“Lo que van dejando unos y otros en su paso por la gestión…”, tituló Emilio Adobato una nota de opinión emitida en la previa a la licitación del profesorado.

“Al escuchar la noticia de que llega el gobernador para que una de sus actividades sea abrir los sobres de licitación para la construcción del profesorado de la ciudad de Reconquista, muchos sentimientos encontrados aparecieron en mí. Por un lado hace 34 años que me recibí en el profesorado y ya en ese tiempo mi grupo de compañeras, no se llamaba todavía comisión de trabajo, debíamos asistir en algunas horas al escenario del lugar. Era un espacio amplio con una mesa larga y nosotras alrededor. No me olvido de los días de invierno que asistíamos de lunes a viernes de 19 a 23hs., donde muchas veces poníamos diarios en el suelo para pisar sobre ellos y no estar en contacto directo con el piso por lo helado que estaba y en otras oportunidades encontrar salones desocupados o correr a buscar sillas. Eso para hacer un poco de historia con muchas otras anécdotas que ni recuerdo. Por eso decía sentimientos encontrados por lo vivido hace tantos años y que en cada campaña electoral se enarbolaba la bandera de la educación y cultura…y la esperanza que no se perdía… pero por otro lado esa respuesta a miles de jóvenes que vienen de ciudades cercanas, pueblos y que la única posibilidad de seguir estudiando está aquí en forma libre, gratuita y con el amplio abanico de posibilidades que ofrece dicho profesorado…. Al pasar los años se fue buscando diferentes espacios libres en las escuelas cercanas para no dejar afuera a esta gran demanda y hoy en día nos encontramos alumnos, profesores disgregados por toda la ciudad significando esto infinidad de organización, efectividad en los diferentes aspectos que hace a una administración…. Por eso me gustó comentar mi historia que la viví hace 34 años atrás porque ojalá que estos momentos sean decisivos y seguros para oficializar definitivamente la construcción de un edificio donde miles de jóvenes lo están esperando para realizar o pensar alcanzar su sueño…. OJALÁ…”.

Este es el testimonio de una alumna que tuvo su experiencia 35 años atrás. En ella se reflejan historias similares de miles de estudiantes que pasaron por allí.

Este martes, con la presencia del Gobernador y sus Ministros, se hace realidad uno de los objetivos planteados y sobre todo anhelados por toda la comunidad educativa de esta querida ciudad y la región.

Una vez más, volvemos a decir que no nos equivocamos cuando en su momento, con el ex intendente Jacinto “Cacho” Speranza a la cabeza y su equipo de gobierno, pusimos en la agenda la construcción del edificio del Profesorado. Numerosas gestiones se han hecho, muchas de ellas acompañadas por la Región II de Educación que, junto a la decisión política de ceder oportunamente el espacio necesario para su construcción en un sector del vivero municipal, al lado de la Universidad Nacional del Litoral, soñando que tal vez, en un tiempo no muy lejano, podamos contar allí una gran ciudad Universitaria y hoy un gobierno provincial dispuesto a dar cumplimiento a lo decidido por esta sociedad norteña a través del Plan del Norte, comenzamos a transformar esos sueños en realidad.

Gracias señor Gobernador, ex-intendente Jacinto Speranza, su equipo y todos aquellos que de una u otra manera comprometieron su esfuerzo para que esto se concretara. Reconquista y la región estarán eternamente agradecidos.