California: al menos dos muertos tras un tiroteo en una escuela de San Bernardino

Dos adultos murieron hoy y dos estudiantes resultaron heridos durante un tiroteo en una escuela secundaria de la localidad de San Bernardino, en el estado norteamericano de California, informó el jefe de policía local, que agregó que al parecer se trató de un caso de asesinato seguido de suicidio.

En su cuenta de Twitter, el jefe policial, Jarred Burguan, dijo que el tiroteo ocurrió dentro de uno de los salones de la escuela, y agregó que los investigadores creen que el agresor, al que no identificó, es uno de los “caídos” por los disparos.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.

