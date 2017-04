“En Reconquista no se fortalece el empleo privado”

“Cada vez hay más empleo público en la ciudad”, dice el candidato a concejal Ricardo Serricho.

El municipio incorpora personal a través de contratos o de monotributo a la vez que no promociona el empleo en industrias y el trabajo por cuenta propia. El gobierno local tiene todas las herramientas para vincular y coordinar acciones entre trabajadores, empresas y universidades para mejorar sus condiciones y conocimientos, pero no lo hace.

La Secretaria de Producción debería apuntalar un trabajo más intenso con los emprendedores locales; con la gente que quiere iniciarse laboralmente; con aquellos que quieren tener un oficio y que quieren trabajar en nuestra ciudad por cuenta propia, porque a pesar de la grave crisis económica y laboral que vive el país, en la ciudad de Reconquista hay dificultades para encontrar gente que pueda trabajar en algunos oficios.

Cuando hablamos de construcción; electricidad; de plomería y otros oficios encontramos que unas veces faltan conocimientos a quienes desarrollan esas profesiones y muchas veces, directamente, faltan personas para cubrir la demanda.

Revertir esa situación es un desafío que debe tomar la Secretaria de Producción articulando acciones y poniéndose al frente del problema para que la gente tenga una referencia clara de dónde puede ir a asesorarse y de quién le puede dar una mano y no hablo, necesariamente, de créditos, sino de una coordinación con otras entidades.

La Secretaría de Producción debe tener un rol articulador con las Universidades presentes en la ciudad como la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Litoral, o la Universidad Católica de Santa Fe, pero también debe vincularse con escuelas de oficios como la que tenemos en la ciudad de Avellaneda y de esa manera ir generando mejores condiciones para el trabajo privado; el emprendedurismo y el trabajo autónomo, que es lo que hace falta.

Por ese camino el municipio daría más herramientas a quienes quieren emprender un trabajo por cuenta propia o a quienes quieren crecer a partir del trabajo que ya tienen y así constituirse en una PYME, que son las empresas que más puestos de trabajo crean, y con ello estaríamos generando más posibilidades de trabajo en la zona.

Sin embargo, no vislumbro una actitud decidida en ese sentido por parte del municipio de Reconquista. Se puede ver que esta gestión tiende a apuntalar el turismo regional haciéndose cargo de algunos espectáculos que está trayendo con frecuencia. Ahí hay una política municipal clara, pero no veo un apuntalamiento del trabajo local para que quien está fuera del sistema hoy pueda ingresar y para quien está dentro pueda crecer. Por eso sostengo que el municipio tiene todas las herramientas para realizar ese apoyo pero no lo está haciendo.