Gerardo Carrasco deja el municipio y vuelve a la actividad privada

El hombre que creó la figura de Enrique Vallejos como intendente de la ciudad deja la coordinación de los medios estatales y vuelve a su trabajo en el ámbito privado como asesor.

Semanario Reconquista

Nadie puede negar que el gran responsable de que Enrique Vallejos sea hoy intendente fue el trabajo que realizó Gerardo Carrasco como asesor cuando pocos eran los que apostaban por el hombre llegado de Goya.

Fueron muchos años de trabajo, con aciertos y errores, Carrasco logró forjar una figura y construyó un relato en torno al actual líder del justicialismo reconquistense.

El mendocino de 51 años siempre prefirió trabajar tras bambalinas. “A mí la exposición no me gusta, por eso siempre le dije a Enri que yo no quería ocupar ningún cargo. No me va eso de ser funcionario”, dijo más de una vez públicamente y era algo que también repetía en privado.

Ya desde hace un tiempo se viene hablando de su salida y en enero mantuvo una reunión con el intendente para decirle que su decisión era dejar el espacio que actualmente ocupa como coordinador de la relación del gobierno con los medios de comunicación. Se conoció, días después, que el pedido de Vallejos en esa reunión fue que lo pudiera esperar a que pase el verano porque es un momento difícil para planificar un reemplazo con tantas licencias que tiene el personal municipal.

Ya en el mes de Marzo Carrasco le recordó a Vallejos el tema para que acelere la búsqueda de un reemplazo. El intendente le pidió que espere hasta el 1 de Mayo. Lo que Carrasco no sabía era que ese día también se darían otros cambios en el gabinete de Vallejos.

Desde el entorno más íntimo del intendente confiesan que la salida de Carrasco es un gran dolor de cabeza ya que en los últimos tiempos se había logrado un trabajo interesante desde su cartera y la imagen del intendente no decayó pese a las críticas que hay a la gestión, principalmente en materia de Servicios Públicos (algo que obligó a Vallejos a pensar en el reemplazo de Lorenzini).