Gwyneth Paltrow y la curiosa práctica que la ayudó a “curar el insomnio”

Amante de la vida natural, la actriz es un férrea defensora del “barefoot walking”, una corriente que promueve caminar descalzo como terapia

Gwyneth Paltrow hizo a un lado el glamour de Hollywood -ese que conocía tan bien desde la cuna- para darle rienda suelta a la “hippie” que vivía dentro de ella. Fue durante su relación con Chris Martin cuando la actriz comenzó a explorar en temas como, por ejemplo, la alimentación orgánica, la “separación consciente” como modo de terminar relaciones amorosas y una vida plagada de lujos combinada con solemnes discursos espirituales.

Lo cierto es que hay una práctica que ha llegado para quedarse en la vida de la ex de Brad Pitt: el “barefoot walking”, una corriente que promueve el andar descalzo por la vida. Es verdad que ella no es la precursora ni la única celebridad que elige andar por la vida con los pies (literalmente) sobre la tierra. Gisele Bündchen, Orlando Bloom, Florence Welch o Joss Stone son otros de los famosos que le dicen no a las zapatillas o chancletas cada vez que tienen oportunidad.

Pero Paltrow ha encontrado una finalidad terapéutica al asunto. Según ha contado en más de una ocasión, el andar descalza sobre superficies “amigables” la ha ayudado a “curar el insomnio”. Además, la actriz asegura que el “barefoot walking” no sólo aporta una inigualable sensación de libertad, sino que favorece la circulación de la sangre, mejora el equilibrio y ayuda a fortalecer los músculos de los pies. “Conectarnos con la energía de nuestro planeta es saludable para nuestras almas y cuerpos”, reza el artículo publicado en su sitio goop.com.