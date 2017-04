WhatsApp prueba la geolocalización en tiempo real en los chats individuales

La aplicación de mensajería Whatsapp está probando su nueva beta para Android, la versión 2.17.150, en la que se ha detectado que la función de geolocalización en tiempo real pasa a incluirse también en los chats individuales.



Anteriormente, a través de una beta distribuida en el mes de enero, Whatsapp había incluido en la herramienta “Live Location” en los chats grupales entre varios usuarios. Esta función permitía conocer la ubicación de sus miembros en tiempo real siempre que éstos la habilitasen previamente, dado que aparecía desactivado por defecto.

A través del canal de Twitter @WABetaInfo, especialista en Android, se ha descubierto que la “app” de mensajería está haciendo pruebas para incorporar la nueva herramienta también en los chats individuales. Al igual que sucedía con los grupos, según el canal de Twitter, la función estaría deshabilitada por defecto.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de abril de 2017