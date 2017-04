Se vienen los 10K Reconquista

El sábado 22 de abril se llevará a cabo, con epicentro en calles Obligado y Patricio Diez y la Plaza 25 de Mayo, la competencia 10K Reconquista Santa Fe. El evento se desarrollará en el marco de los festejos por el 145° Aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Aquí informamos cronograma de actividades y recorridos.

Además de la prueba principal de diez mil metros, se cumplirá con otra prueba secundaria de 3 kilómetros, una carrera para niños y la tradicional y multitudinaria Caminata Aeróbica.

El Parque Cerrado será en Patricio Diez entre Obligado y Belgrano, el Escenario Mayor estará montado en Plaza 25 de Mayo frente a Obligado y Patricio Diez y la Carpa Central donde funcionará el Stand de la Secretaría de Deportes y Recreación se situará en Plaza 25 de Mayo y detrás del Escenario Mayor.

Cronograma de actividades

-Jueves 20 de abril

A la medianoche cierre de Inscripción On-line

-Viernes 21 de abril Plaza 25 de Mayo

De 19:00 a 22:00 horas Inscripción presencial y entrega de Kits a los participantes

-Sábado 22 de abril Plaza 25 de Mayo

09:00 horas Conferencia de Prensa con desayuno en la Carpa Central Stand de la Secretaría de Deportes y Recreación

15:00 horas Largada 2,5K Caminata Aeróbica

16:15 horas Largada 1K Kids Running

16:30 horas Establecimiento de Parque Cerrado

16:50 horas Acto de Bienvenida, palabras del Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, palabras del Secretario de Deportes y Recreación Prof. Ives Saucedo y Bendición Sacerdotal

17:00 horas Largada 10K y 3K Reconquista Santa Fe

18:30 horas Entrega de Premios 3K Reconquista Santa Fe

18:40 horas Shows Aeróbicos

19:00 horas Entrega de Premios 10K Reconquista Santa Fe

Recorrido 10K

Patricio Diez, 25 de Mayo, Alvear, Obligado, Pueyrredón, Ledesma, Fray Antonio Rossi, Lisandro De La Torre, Olessio, Bv. Lovato, Bolivar y Patricio Diez.

Recorrido 3K

Patricio Diez, 25 de Mayo, Alvear, Obligado, Gral. López, Bolivar y Patricio Diez.

Recorrido 2,5K Caminata Aeróbica

Patricio Diez, 25 de Mayo, Alvear, Obligado, Hábegger, 9 de Julio y Patricio Diez.

Recorrido 1K Kids Running

Patricio Diez hacia el oeste hasta 9 de Julio y regreso.

Modalidad y costo de inscripción

10K y de 150 pesos para la prueba de 3K. La modalidad de inscripción “On Line” ingresando a www.10kreconquista.eventbrite. com.ar . cerrará el jueves 20 de abril a la medianoche con un costo de 350 pesos para la prueba dey de 150 pesos para la prueba de 3K.

La modalidad de inscripción “Presencial” será el viernes 21 de abril de 19:00 a 22:00 horas y el sábado 22 de abril de 8:30 a 14:00 horas en la Carpa Central Stand Secretaría de Deportes y Recreación con un costo de 400 pesos para la prueba 10K y de 150 pesos para la prueba 3K.

El cierre de inscripciones se producirá a las 14:00 horas del sábado 22 de abril en todas las categorías y modalidades, sin excepción.

Retiro de Kits

El trámite para retirar el Kits se podrá realizar el viernes 21 de abril de 19:00 a 22:00 horas y el sábado 22 de abril de 8:30 a 14:00 horas en la Carpa Central Stand Secretaría de Deportes y Recreación.

Para recibir el Kits se deberá presentar la acreditación como inscripto, el comprobante de pago del mismo, Certificado Médico o D.U.I.D., Deslinde de Responsabilidad firmado y DNI.

Información importante

Se recuerda que para los 10K los atletas locales y regionales que integran la jurisdicción de la Asociación Reconquistense de Atletismo deberán presentar el D.U.I.D. (Documento Unico de Identidad Deportiva). El certificado médico es solo para los atletas foráneos.

Para los 3K todos (locales, regionales o foráneos) deberán presentar Certificado Médico sin excepción.

“Reconquista más ACTIVA que nunca”

“Copa Activa Ciudad de Reconquista”

El jueves 20, el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de abril se llevarán a cabo importantes actividades deportivas en el marco de la “Copa Activa Ciudad de Reconquista”. Para festejar el 145° Aniversario de la fundación de nuestra ciudad se cumplirá con 6 eventos, entre los cuales sobresale la competencia 10K Reconquista Santa Fe. El resto a saber: Torneo de Padel, Festival de Boxeo, Torneo de Tiro, Torneo de Maxi Básquet y Torneo de Fútbol Femenino.

“Copa Activa” – Torneo de Padel

Jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de abril en el Club Platense Porvenir.

Segunda fecha puntable del calendario Categorías Suma 5, Cuarta y Sexta Caballeros y Damas “A”. Inscripción 250 pesos.

El domingo 23 de abril desde las 17:00 horas se jugarán las finales de cada Categoría. Al finalizar se cumplirá con la Ceremonia de Premiación.

“Copa Activa” – Festival de Boxeo

Viernes 21 de abril en el Club Platense Porvenir.

La actividad comenzará a las 21:30 horas. Costo entradas: popular 90 pesos, platea 120 pesos y ring side 150 pesos.

Habrá 7 combates preliminares amateurs. Pelea de fondo profesional: Mariano “Tarzán” Maidana (Mega Gym) vs. Rubén “Alacrán” Rojas (San Jorge). Al finalizar cada enfrentamiento se entragarán los premios.

“Copa Activa” – 10K Reconquista Santa Fe

Sábado 22 de abril con epicentro en Plaza 25 de Mayo, Obligado y Patricio Diez.

En la previa se cumplirá con la tradicional Caminata Aeróbica 2,5K e instantes antes la carrera Kids Running 1K.

La largada de los 10K Reconquista Santa Fe será a las 17:00 horas.

Al finalizar se cumplirá con la Ceremonia de Premiación.

“Copa Activa” – Torneo de Tiro

Sábado 22 y domingo 23 de abril en el Polígono del Club Atlético y Tiro Reconquista.

Carabina 22 y Carabina de Aire Comprimido y Pistola 9mm y Pistola Calibre 22. Inscripción 100 pesos.

La actividad del sábado comenzará a las 14:00 horas y el domingo a las 9:00 horas.

Al finalizar se cumplirá con la Ceremonia de Premiación.

“Copa Activa” – Torneo de Maxi Básquet

Sábado 22 y domingo 23 de abril en el Club Platense Porvenir.

Tercera Fecha de la Etapa Clasificatoria.

Sábado 17:00 horas Universitarios vs. Los Tiernos de Sabores y 18:30 horas Hay Equipo vs. J.R.Suelto.

Domingo 16:00 horas Vera Básquet vs. Globetrotters Tacuarendí, 17:30 horas Lobo Está vs. Mitre La Gallareta y 19:00 horas Juventud de Malabrigo vs. D.M.Dre. La Gallareta. Libre: C.D.R.

“Copa Activa” – Torneo de Fútbol Femenino

Domingo 23 de abril en la Pista de Atletismo Adolfo Hauswirth.

Se disputarán siete partidos de la segunda fecha.

La actividad comenzará a las 11:00 horas con el siguiente orden de partidos: Central vs. Galácticas, Las Barzas vs. Santa Rosa, Botineras vs. Las Pumitas, Futuro vs. El Regreso, Las Perlas del Norte vs. Las Tigresas, Las Felinas Avellaneda vs. Defensores de La Costa y Futuro vs. Dragonas Doradas.