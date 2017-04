Desvalijaron la casa de fin de semana del Intendente Chamorro

La casa está ubicada en el Pato Cua y es el lugar que el primer mandatario de Las Toscas tiene como espacio de descanso y recreación con su familia en la costa del río. Es la segunda vez que ingresan a robar en ese lugar, esta vez lo desvalijaron.

La casa que el intendente Leandro Chamorro tiene en el Pato Cua sufrió un importante robo.

El propio Chamorro se comunicó con www.reconquista.com.ar para contar los detalles del importante robo.

“Entraron y revolvieron todo, me llevaron un televisor, garrafa y otras cosas que había y que todavía estamos viendo. Es la segunda vez que me pasa, la vez anterior me robaron el televisor y compré otro para poder estar en este que es mi lugar de descanso los fines de semana”, contó Chamorro.

Fuentes policiales confirmaron que, pese a que son varias las viviendas de fin de semana que hay en el lugar, la única que sufrió robo fue la de Chamorro.

Por su parte Chamorro descartó que esta situación esté vinculada a la política o a su rol como intendente pero espera un rápido esclarecimiento por parte de la policía.