“Si deciden hacer una lista de unidad con Firmán yo no voy a estar”

Eduardo Paoletti fue contundente al afirmar que no hará una lista de unidad con Hugo Firmán a la cabeza. La reunión de Firmán con el gobernador generó un enorme disgusto entre “los jacintos”.

El Presidente de la UCR local, Eduarto Paoletti, encabezará una de las listas de candidatos a concejales del Frente Progresista, Cívico y Social y fue contundente respecto de la reunión que mantuvo el gobernador Miguel Lifschitz con el archirival de “los jacintos”: Hugo Firmán.

“No es una cuestión personal con Hugo, pero políticamente no tenemos ninguna coincidencia. Yo quiero mostrar que se puede hacer política de manera diferente y hay todo un grupo que pensamos de esa manera”, comenzó diciendo Paoletti en el programa radial La Grieta (FM 94.5 Central).

– Si Lifschitz les pide armar una lista de unidad ¿hay posibilidades?

– Si el grupo decide ir con esa opción obviamente va a haber, pero Eduardo Paoletti no va a estar en esa lista. A menos que sea Paoletti o alguno del grupo el que encabece la lista y que Hugo Firmán vaya detrás, ahí no habría ningún problema.

– ¿Sólo si vos vas primero?

– No, si va otro que no sea Hugo Firmán y en que me sienta representado, con todo gusto.

– ¿Te desilusionó que Lifschitz se reúna con él sin consultarlos?

– No. Nosotros tuvimos antes una reunión y nos preguntó si sabíamos dónde estaba parado y qué sucedería si va dentro del Frente. Nos preguntó lo mismo que me preguntan Uds. y yo respondí exactamente lo mismo.

Sin dudas la reunión genera mucho ruido entre los radicales que responden al proyecto político que encabezó Jacinto Speranza y al que le cuesta mucho generar un recambio generacional eliminando a los hombres y mujeres que formaron parte del equipo político del anterior intendente. Además los números, de acuerdo a una encuesta que el socialismo muestra por lo bajo, favorecen enormemente a Hugo Firmán de cara a las próximas elecciones, pero también con miras a las que buscarán pelear por el sillón de Patricio Diez.

¿Se animará Lifschitz a pelearse con “los jacintos” en pos de una victoria electoral que permita al Frente Progresista, Cívico y Social recuperar el protagonismo político en Reconquista? ¿Hugo Firmán se tragará sus palabras y críticas a los socialistas para contar con la bendición del hombre que ostenta el mayor cargo de la política santafesina?

Respuestas que aún nadie puede dar.