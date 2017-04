“Lo que buscamos es desalentar el abandono de las propiedades”

Lo dijo Soledad Zalazar en La Grieta (FM Central 94.5) luego de presentar en la sesión pasada un Proyecto de Ordenanza que establece la Sobretasa por Propiedad Improductiva.

“Cuando hablamos de propiedad improductiva, hablamos de aquel inmueble con la obra terminada o con una construcción avanzada. No hacemos referencia al terreno sólo, que ese ya tiene su sobretasa por baldío”, aclaró la creadora del proyecto que fue girado a la Comisión de Hacienda.

Zalazar afirmó que “más de 60 viviendas abandonadas se encontraron en un primer relevamiento hecho dentro de los 4 Boulevares, todas ellas con un valor inmobiliario altísimo. Cualquiera que hace un recorrido por la ciudad encuentra alguna casa abandonada. Solo en la calle 25 de Mayo, para que te des una idea, tenemos 6 (siempre solo dentro de los 4 Bv.). Esas viviendas nos presentan la humedad, los bichos y alimañas, la mugre en general, las veredas destrozadas, la gente que se mete; lo que las convierte en una molestia para el vecino y para la comunidad en general”.

La candidata a renovar su banca en las próximas elecciones dejó en claro que el principal objetivo es poder contar con instalaciones con las que hoy no cuenta la Municipalidad. “Lo que estamos buscando con esta ordenanza es que no sea vista como una herramienta recaudatoria. Para ello queremos desalentar el abandono y que los mismos propietarios puedan poner a disposición del Municipio su inmueble, en calidad de comodato, para que éste pueda hacer uso de esas instalaciones para tareas diversas. Si vos me preguntas a mí, yo las utilizaría para talleres culturales y recreativos, algo que creo que es urgente y prioritario es un refugio para víctimas de violencia de género o un lugar de contención para adultos mayores. Teniendo el recurso del inmueble, vos podes llenarlo de usos y actividades. Y al Municipio solo le costaría ponerlo en condiciones al inicio”.

“En cuanto a las alícuotas, las categorías van a ser exactamente iguales a las de la sobretasa por baldío. Pero con la particularidad, en este caso, de que quedarían exentos todos los que se avengan al comodato. Que sería con opción de prorroga cada año”, dijo al concluir la nota la Presidenta del Concejo de Reconquista.