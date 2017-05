“Buscan desfinanciar la educación pública en la Argentina”

Fue una de las conclusiones a las que llegó Hemilse Cañete en el último Cuarto Intermedio (miércoles. 22hs. LTV), al ser consultada sobre la negativa del gobierno de Cambiemos a abrir la paritaria nacional.

Rodrigo Corti

Semanario Reconquista

Luego de concluirse hace algunos días una de las paritarias docentes más complejas que se recuerden, la delegada departamental de AMSAFE consideró positivo el acuerdo pese a no haber logrado el 30% que buscaron de arranque. “Nosotros no vemos como una derrota frente a la provincia haber terminado cerrando la paritaria en un 25% sino todo lo contrario, y te voy a explicar por qué. La valoración que nosotros hacemos de esta cuarta propuesta (y última) es que fue más integral que las otras que solo tenían la grilla salarial. Acá estaban contemplados los 20 puntos que había planteado AMSAFE en condiciones laborales fundamentalmente, y en carrera docente. En esta, también, se pudo romper el techo salarial y marcar uno de los porcentajes más altos a los que se llegó en el país. Y no olvidemos que la primera oferta que recibimos fue de un 19%. Otro aspecto positivo es que el aumento va directo al básico, lo que hace que repercuta directamente en los jubilados. Lo negativo, y que no por ello vamos a dejar de mencionarlo, es que no hemos podido recuperar como queríamos la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos el año pasado”.

Siguiendo con lo que fueron estos meses de paritarias marcados por paros, movilizaciones, reuniones y declaraciones cruzadas, Cañete decidió profundizar en las causas. “No recuerdo otra paritaria tan difícil y compleja como esta que acabamos de cerrar. También porque se fue extendiendo mucho más de lo que nosotros hubiésemos querido. Hay que hacer un análisis también para ver que factores fueron los que incidieron y jugaron en este contexto. Y sin dudas hay que empezar diciendo que el hecho de no haber tenido hasta ahora una paritaria nacional ha hecho que muchas de las paritarias provinciales, no sólo en el caso nuestro, tengan serias dificultades. Dos ejemplos claros hoy son los de Catamarca y Santa Cruz que aún no han podido llegar a un acuerdo. Yo creo que si hubiéramos tenido una paritaria nacional que defina el piso salarial de un docente en todo el país, como sí sucedió el año pasado, eso habría facilitado mucho el curso de todas las paritarias provinciales”.

“La lectura que yo hago de esto, junto con otros signos claros de este gobierno en materia de política educativa, es que la paritaria nacional no se ha querido abrir porque tienen el claro objetivo de desfinanciar la educación pública en la Argentina. Ese es el punto más grave, y si nosotros no lo vemos vamos a estar cometiendo un grave error. Porque además hay signos muy claros, y que ya los hemos denunciado desde CTERA, venimos de una sub ejecución en el presupuesto educativo del año pasado. (NdR: En 2016 el Ministerio de Bullrich sub ejecutó 12100 millones de pesos, lo que equivale a algo más del 12% del presupuesto nacional en educación). Y ahora quieren hacer desaparecer el fondo compensador por ejemplo”, sostuvo Hemilse al analizar la política educativa del Presidente Macri.

Cañete también opinó sobre la inusitada campaña de los “voluntarios docentes” y los trolls del escrache, emprendida por el gobierno de Cambiemos. “Lamentablemente, en las redes sociales han estado circulando tantas mentiras donde está más que claro que el objetivo era el de quitarle legitimidad a una lucha. Buscaron quebrar a los sindicatos docentes y lo que no saben es que CTERA tiene más de 40 años y nadie la pudo ni la podrá quebrar”. A lo que agregó: “los que primero salimos a la calle contra las medidas de este gobierno fuimos los docentes. Donde el 6 de marzo llevamos a cabo la marcha más importante de los últimos tiempos con 70 mil docentes en las calles. ¡Docentes! Y eso lo quiero repetir, sobre todo por las barbaridades que se han dicho. De aquí del Departamento viajamos alrededor de 60 docentes, solventados con nuestros recursos que son los que entran de la cuota sindical y que es como se sostiene cualquier sindicato”, remató Hemilse como si tuviera enfrente a algún pregonero de la teoría del chori y la coca.

Para el cierre, la dirigente sindical opinó sobre las recientes declaraciones del Ministro donde dejó entrever cierto interés por impulsar la enseñanza religiosa en la educación pública. “Lo de Bullrich es un gravísimo retroceso de por lo menos 150 años. No respetan la ley de financiamiento educativo y tampoco respetan los principios de Sarmiento que marcaban una educación libre, laica y gratuita. Los credos religiosos tienen sus propios espacios de formación, pero en una escuela pública no se puede permitir que se incluya ninguna religión”.