Netflix eliminará 8 series de su plataforma

El servicio de streaming le dice adiós a importantes series. Los usuarios tendrán hasta julio para terminar de verlas.



Netflix anunció, a través de las redes, que retirará ocho series de su plataforma. Las mismas serán eliminadas a partir del 1 de julio.

“Esta es una forma de decirle adiós a grandes títulos que nos dejarán pronto. Es triste, pero la vida es un maratón que no se detiene”, publicó Netflix para decirle adiós a ocho series famosas y populares.

Según trascendió, Netflix debe retirar las ocho series luego de haber perdido los derechos de transmisión de las mismas.

Las series que retirarán son:

How I met your mother: Todas las temporadas

American Horror Story: Temporadas 1 a la 4

Bones: Temporadas 1 a la 10

Glee: Todas las temporadas

Prison Break: Temporadas 1 a la 4

24: Temporadas 1 a la 8

Sons of Anarchy: Todas las temporadas

Modern Family: Temporadas 1 a la 6