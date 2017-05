“Queremos crear un centro de salud modelo en el CIC de Lanceros”

Lo dijo el actual Secretario de Salud de la Municipalidad de Reconquista, Jorge Prez, cuando le tocó pasar, por primera vez, por el Frente a Frente de Cuarto Intermedio (miércoles 22hs. por LTV).

Rodrigo Corti

Semanario Reconquista

“Jamás pensé en mi vida en ocupar el lugar que hoy ocupo. Mi trayectoria profesional está ligada a la diabetes y dentro de ella en lo que refiere a la educación. Llegando a ser un referente nacional en la materia, y de ahí formar una asociación, que es la que me permitió cumplir muchos sueños que uno tenía de chico chapaleando el barro en el barrio Moreno. Pero nunca pensé que la política podría ser también un medio para concretar mis sueños”, dijo quien alguna vez fuera Subdirector del Hospital Central. Y al ser consultado sobre el momento en el cual le llegó la oferta, Jorge contó: “fue un domingo en el que estaba tomando mates con mi mujer cuando el Enri me llama para ir a mi casa. Cuando llegó me hizo la propuesta para que sea Secretario de Salud y por supuesto que de entrada le dije que no. Te digo como si estuviéramos hablando en el barrio: me cagué en las patas (sic)(ríe a carcajadas). Me asusté porque él apostó mucho a esta Secretaría ya que creo que es su sueño de poder tomar decisiones en la salud de Reconquista, por eso me dije: ¡Guau, donde me voy a meter! Entonces decidí pedirle una semana para consultarlo con mi gente del Diabetes Center y con mi familia. Y después de las consultas, entendí que teníamos la posibilidad de devolverle a Reconquista todo lo que esta ciudad me dio, y acá estoy”.

Prez, quien asumió el pasado 1° de octubre el cargo luego de una salida políticamente traumática de Javier Aguirre, no le escapó al tema y tuvo palabras elogiosas para su antecesor. “Creo que Javier cumplió una misión muy importante, porque se trataba de una Secretaría que estaba naciendo. Había que armar un equipo y superar un montón de barreras, y creo que él logro cosas imposibles. Pero cumplió un ciclo, y lo cumplió dejando todo”.

El médico diabetólogo opinó también sobre las críticas de la oposición hacia el trabajo de su área. “Estuve reunido con el Concejo Deliberante en diciembre del año pasado y cuando un concejal, que no voy a decir quien, me planteó algo similar y yo le dije que por fin estamos tomando decisiones sobre nuestra propia salud. Sin tener que depender, pura y exclusivamente, de lo que resuelva la provincia. Ya era hora de que nos pongamos los pantalones largos en salud, como se los pone Avellaneda y Malabrigo por ejemplo. El Ministro de Salud no conoce a mi vecino, yo si lo conozco. Entonces puedo tomar determinaciones en un contexto más favorable. La misión de la Secretaría es promover, promocionar, divulgar y difundir salud. ¿Qué diferencia hay con el Nodo de Salud? Ellos ejecutan salud; a través de un staff de profesionales en los Hospitales y Centros de Salud. Nosotros nos encargamos de educar en salud como, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con la campaña de vacunación. La provincia tiene las vacunas y se encarga de vacunar, nosotros promocionamos la actividad para que le llegue a toda la gente”. Al ser consultado sobre si era necesario crear la Secretaría para llevar a cabo dicha actividad, respondió: “antes también se hacían seguramente estas actividades, pero se atomizaban dentro de la Secretaría de Acción Social y entonces no se notaba tanto. Y tiene una mayor exposición política, algo que antes no tenía. Hay que establecer una lógica de trabajo diferente, o sea ya no podes hacer más la planchita”.

“Los cambios siempre están presentes, y yo no me creo imprescindible en absoluto. A mí no me llegó absolutamente nada de manera formal, ni siquiera en la reunión de gabinete de ayer (por el martes). A mí el Intendente no me sentó en ningún momento y me dijo algo sobre ese tema, pero reconozco que el rumor de pasillos está. Y déjame decirte algo que creo. Éste (por la Secretaría) es un hijo del Enri, por lo que sería una lástima que ahora se eche para atrás. Creo que la debe mantener y no se va a equivocar, solo hay que darle tiempo”, explicó Jorge cuando le tocó dar su punto de vista sobre la posibilidad de que la ola de cambios en el gabinete le llegara a su orilla.

En relación al reclamo que hicieron los Padres de TGD y TEA por la inexistencia del censo, Prez reconoció que no se hizo y explicó las razones. “No se hizo ese censo porque nosotros estamos trabajando para modificar y modernizar esa ordenanza. Y lo estamos haciendo de manera conjunta con las distintas organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad. Queremos una ordenanza que le de origen al Concejo de Discapacidad de Reconquista. Y que se aborden cuestiones arquitectónicas, problemas con el transporte, etc.”.

“Voy a aprovechar esta entrevista para dar una noticia. (Dejó una pausa cual presentador de algún canal nacional) Tengo previsto reunirme con el Ministro para llevar adelante un Centro de Atención Primaria, tipo modelo, en el Barrio Lanceros donde hoy hay un CIC abandonado. Un proyecto que además busca nuclear allí la residencia de medicina general que está desparramada por distintos centros de salud”, anunció como primicia el titular de la Secretaría de Salud.