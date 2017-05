Se presentó en la Región 1, el sistema de estímulo a la producción cultural

Fue en la Sociedad Italiana de la Ciudad de Reconquista en el mediodía del miércoles.

El programa de estímulos se encuentra enmarcado en el Plan del Norte y está destinado destinado al desarrollo de producciones artísticas, circuitos y programaciones escénicas.

El acto contó con la presencia del secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura, Paulo Ricci; el coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas; y la coordinadora de la Región 1, Érica Rubiolo.

En primer lugar, Rubiolo agradeció a los presentes “que hayan respondido de este modo, porque lo que ustedes nos demuestran a nosotros nos impulsa a seguir trabajando en esta dirección, para seguir generando propuestas y políticas públicas. En este caso, destinado a emprendedores, artistas, artesanos y gestores culturales, porque para el Gobierno de Santa Fe no hay recortes en cultura, y eso tenemos que volarlo muchísimo”.

Por su parte, Rojas habló sobre “una visión que tiene el gobierno provincial acerca de la cultura y hacer participar a todos aquellos que aportan su granito de arena en este norte. Hace más de un año, el gobernador Miguel Lifschitz presentó el Plan del Norte y, en todo momento, aclaró que más allá de las obras de infraestructura contenidas, también existen proyectos vinculados con la educación, el trabajo, la salud y la cultura. Hoy estamos presentando diferentes alternativas que ustedes tienen, como actores culturales del norte, para trabajar en conjunto con el Gobierno de Santa Fe. Así que demostramos, una vez más, que la cultura es una prioridad: con las visitas de la Sinfónica, la participación en Territorio de Encuentros, la pronta llegada del Querer, Creer, Crear, y ahora con todo el sistema de estímulos que la Provincia tiene para que ustedes puedan aprovecharlo”.

Seguidamente, Ricci explicó que el nuevo sistema implica “ofrecer la suma de Espacio Santafesino y Escena Santafesina, que ya no es solamente una línea de apoyo a la itinerancia, las giras y programaciones en toda la provincia de Santa Fe y en sus cinco regiones; sino también tiene cuatro nuevas líneas que van a acompañar y apoyar explícitamente a la producción de nuevos espectáculos”.

En esa dirección, el secretario de Desarrollos Culturales enumeró “una línea emergente para aquellos emprendedores y jóvenes que están dando sus primeros pasos en artes escénicas; una dedicada a los estrenos escénicos santafesinos para producir nuevas obras; y dos líneas denominadas cruce escénico y escena abierta, para la promoción no sólo del cruce disciplinario entre distintas artes, sino también para sacar a las propuestas escénicas de los teatros o centros culturales y promover espectáculos en espacios públicos y lugares no convencionales. No conformes con eso, el desafío que nos propone la ministra Chiqui González es crear nuevas líneas de estímulo para dar respuesta a muchas demandas, las cuales hemos dado en llamar los apoyos para la formación, sustentabilidad, movilidad y eventos en el campo cultural santafesino”.

SISTEMA DE ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN CULTURAL

Desde hace nueve años, el Ministerio de Innovación y Cultura realiza la convocatoria del programa Espacio Santafesino que tiene por objetivo estimular la creación de proyectos audiovisuales (series, documentales, largometrajes), transmedia, editoriales, fonográficos, de diseño, aplicaciones y videojuegos. A esto, se sumó el año pasado “Escena Santafesina”, que tiene busca impulsar la producción y circulación por el territorio provincial de propuestas teatrales, de danza, de circo, de clown, de títeres y la circulación de proyectos musicales por todos los rincones de la bota. Y desde este año, también se brindarán estímulos para formación artística (en el país o fuera del mismo), para los viajes a festivales nacionales e internacionales y para la realización de festivales o muestras en Santa Fe.

Para más información, acerca de la inscripción de proyectos y recepción de propuestas, están disponibles las páginas web www.escenasantafesina.gob.ar y www.espaciosantafesino.gob.ar.