Denuncian “apremios ilegales” de la Policía Comunitaria

Santiago Vargas denunció que policías de la Comunitaria se metieron a su casa con la excusa de que “estaban siguiendo a alguien” y lo golpearon brutalmente. Se denunció el caso y se configuraría un nuevo caso de abuso policial.

El hermano del funcionario Víctor Vargas y de la militante social Haydée fue noticia este fin de semana al denunciar a los policías de la Comunitaria por “apremios ilegales” y “abuso de autoridad”.

Santiago contó que todo ocurrió “el sábado entre las 4.30 y 5 de la tarde”.

“Yo estaba en mi casa y había un quilombo en la otra esquina y ahí estaban todos los policías de la Comunitaria. Después parece que corrieron a un chico y se metió en su casa y le patearon toda la puerta y entraron. Yo tengo mi cuñado, al lado, que linda con el terreno del chico este. En mi casa se metieron a la fuerza, a mi me empujaron y me tumbaron al suelo y entraron”, comenzó contando Vargas.

“Yo me defendí, porque ellos sin autorización no pueden entrar a una casa. Una cosa hubiera sido si venían y hablaban como gente normal, pero claramente estos policías no son normales. Yo les dije que a mi casa no iban a entrar y me dijeron que sí, me empujaron y entraron. Llegaba en ese momento mi hijo y cuando vio lo que pasó saltó a defenderme, como cualquier hijo haría. Eramos tres contra más de 20 policías, nosotros en ningún momento levantamos la mano. A mi me pegaron un culatazo de escopeta en la cabeza”, relató.

“Si nosotros reaccionábamos se hubiese producido una masacre porque incluso a mi hijo le apuntaron con un arma”, remarcó la víctima.

El vecino de barrio Luján realizó la denuncia penal y ahora será la fiscalía la que deba investigar lo ocurrido.