Caso Rosalía: Amenazaron a la Diputada Alicia Gutierrez

Si bien la funcionaria minimizó la situación, confirmó que “recibió mensajes” antes y después de ir a Fortín Olmos.

La diputada provincial Alicia Gutiérrez confirmó que “recibió mensajes” por el caso de Rosalía Jara. Las amenazas fueron antes y después de la reunión que mantuvo, junto a otras diputadas, con los fiscales a cargo de la investigación por la desaparición de la joven de Fortín Olmos.

No es la primera vez que Gutierrez recibe este tipo de intimidaciones, puesto que la legisladora viene trabajando con casos de abusos institucionales, en el norte provincial desde hace años. Es por esto que la diputada minimizó la situación: “No quiero hace eje en eso. Si, me mandaron mensajes antes de ir y cuando volvi (de Fortín Olmos) pero no es la primera vez. Yo vengo hace mucho haciendo denuncias y esto siempre ha sido así. El eje esta puesto en que avance la causa le guste a quien sea. Queremos que aparezca Rosalía”.

Además, destacó que el caso se hizo resonante gracias a la movilización de familiares y amigos y , prácticamente, de la comunidad entera. “El sábado 26 se realizará otra marcha pidiendo justicia y aparición con vida de Rosalía Jara” agregó la funcionaria.